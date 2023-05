L’Irak annonce des plans pour un projet de transport de 17 milliards de dollars reliant l’Asie à l’Europe

IRBIL, Irak (AP) – Le Premier ministre irakien a annoncé samedi des plans pour un projet de transport régional de 17 milliards de dollars destiné à faciliter le flux de marchandises de l’Asie vers l’Europe.

L’annonce a été faite lors d’une conférence d’une journée à Bagdad qui a réuni des ministres des transports et des représentants d’Irak, des pays du Golfe, de Turquie, d’Iran, de Syrie et de Jordanie.

Le Premier ministre irakien Mohammed Shia al-Sudani a déclaré que le projet de route de développement prévu faciliterait la circulation des marchandises du Golfe vers l’Europe via le port de Grand Faw à Bassorah, dans le sud de l’Irak, qui serait relié à la Turquie, puis à l’Europe, par un réseau de voies ferrées et d’autoroutes.

Une pièce maîtresse du projet sera le développement du port de Grand Faw et d’une « ville industrielle intelligente » adjacente, a déclaré al-Sudani.

Le projet prévu, qui impliquerait la construction d’environ 1 200 km (environ 745 miles) de voies ferrées et d’autoroutes, sera « une bouée de sauvetage économique et une opportunité prometteuse pour la convergence des intérêts, de l’histoire et des cultures », a déclaré al-Sudani, l’ajouter « fera de nos pays une source d’industries et de biens modernes ».

Il n’a pas précisé comment le projet serait financé, mais a noté que l’Irak « s’appuierait fortement sur la coopération… avec des nations sœurs et amies ».

Les pays participant à la conférence de samedi ont convenu d’établir des comités techniques conjoints pour faire avancer le projet.

Les relations de l’Irak avec les pays du Golfe ont été tendues au cours des dernières décennies, alors que les milices soutenues par l’Iran ont pris de l’importance en Irak à la suite de l’invasion menée par les États-Unis qui a renversé Saddam Hussein et créé un vide de pouvoir dans le pays.

Cependant, il y a eu des signes d’amélioration des relations avec les voisins du pays. En janvier, l’Iraq a accueilli la Coupe du golfe Arabique réunissant huit nations à Bassorah, le premier tournoi international de football que le pays a organisé depuis plus de quatre décennies.

Salar Salim, Associated Press