L’IRA rend l’hydrogène vert rentable à grande échelle, selon Goldman

Réservoirs de stockage d’hydrogène photographiés en Espagne le 19 mai 2022. L’hydrogène a une gamme variée d’applications et peut être déployé dans un large éventail d’industries.

L’Inflation Reduction Act des États-Unis représente un « tournant » en ce qui concerne l’économie de technologies telles que les énergies renouvelables et l’hydrogène, selon Goldman Sachs .

Lors d’un entretien avec Steve Sedgwick de CNBC mardi, Michele DellaVigna – qui est le chef de l’unité commerciale des actions de matières premières de Goldman pour la région EMEA – a abordé un certain nombre de problèmes liés au secteur de l’énergie, notant qu’un changement pourrait être en cours.

“Tous les progrès de la technologie des technologies propres, de l’économie, que nous avons vus au cours des deux ou trois dernières années, ont été entraînés par la hausse des prix du pétrole, du gaz et du charbon”, a-t-il déclaré. “C’est ce qui rend, comparativement, les énergies renouvelables et l’hydrogène plus rentables.”

“L’exception – et je pense que c’est là qu’il pourrait y avoir une pousse verte[s] – est l’Inflation Reduction Act aux États-Unis”, a-t-il ajouté. Il a poursuivi en décrivant l’IRA comme “vraiment un tournant dans l’économie d’un grand nombre de ces technologies, avec des incitations vraiment généreuses”.

L’IRA était promulguée par le président Joe Biden en août. Selon le ministère de l’Énergie, l’IRA “représente un investissement historique de 369 milliards de dollars dans la modernisation du système énergétique américain”. La facture globale comprend entre autres un crédit d’impôt pour la production d’hydrogène.