L’IRA de Biden a laissé l’Europe aveugle. Et jouer au rattrapage pourrait conduire à 2 grosses erreurs

La loi américaine sur la réduction de l’inflation, également appelée IRA, a été approuvée par les législateurs américains en août et comprend un montant record de 369 milliards de dollars de dépenses pour les politiques climatiques et énergétiques.

Énel une entreprise énergétique italienne, concentre 85 % de ses 37 milliards d’euros (40,2 milliards de dollars) d’investissements entre 2023 et 2025 en Italie, en Espagne et aux États-Unis

“Volkswagen a des objectifs ambitieux pour la région nord-américaine. Nous avons maintenant une chance unique de croître de manière rentable et de nous développer électriquement aux États-Unis”, a déclaré à CNBC par e-mail un porte-parole de la société allemande, l’un des plus grands constructeurs automobiles d’Europe.

Les responsables européens envisagent actuellement d’assouplir les règles en matière d’aides d’État afin que les gouvernements aient plus de marge de manœuvre pour soutenir financièrement les entreprises et les secteurs clés.

La Commission européenne, le bras exécutif de l’UE, doit présenter une proposition dans les prochaines semaines.

Mais cette solution n’est peut-être pas idéale. Les pays dotés de budgets plus importants pourront déployer plus de fonds que les pays plus pauvres, ce qui menace l’intégrité du marché unique tant vanté de l’UE – où les biens et les personnes circulent librement et qui représente plus de 440 millions de consommateurs.