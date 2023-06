L’iQOO Neo 7 Pro devrait faire ses débuts le 4 juillet

L’iQOO Neo 7 Pro arrive officiellement le 4 juillet. La nouvelle a été annoncée par le PDG d’iQOO India, Nipun Marya, sur Twitter.

Puisque nous savons que l’iQOO Neo 7 Pro sera une variante mondiale de l’iQOO Neo7 Racing uniquement en Chine, nous pouvons nous attendre à un écran AMOLED de 6,78 pouces 1080x2400px 120Hz, une batterie de 5000mAh avec une charge de 120W et un appareil photo principal de 50MP f/1.9 .

Le Snapdragon 8+ Gen 1 a déjà été confirmé via Geekbench.

Il y a deux autres caméras à l’arrière de l’iQOO Neo 7 Pro – 8MP ultra large et macro 2MP, tandis que du côté opposé se trouve une caméra selfie 16MP.

Vivo devrait proposer l’iQOO Neo 7 Pro en versions 8/128 Go et 16/256 Go. Le logiciel sera Funtouch OS 13 sur Android 13.