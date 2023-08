L’iPhone SE 4 obtiendra le bouton d’action de l’iPhone 15 Pro selon la rumeur, selon une fuite

Selon les rumeurs, l’iPhone SE de nouvelle génération d’Apple gagnerait le nouveau bouton Action qui devrait arriver sur la série iPhone 15 Pro qui n’a pas encore été annoncée, selon le leaker @Uredditor sur X (anciennement Twitter), qui a partagé une prétendue liste de « fonctionnalités prévues et modifications de conception » pour le nouvel appareil.

Le bailleur dit que le prochain iPhone SE, surnommé «iPhone SE 4», aura un nouveau design basé sur l’iPhone 14, avec Face ID, un port USB-C au lieu du connecteur Lightening propriétaire d’Apple, une caméra arrière et un bouton d’action , comme sur l’Apple Watch Ultra.

Avec l’iPhone 15 Pro et l’iPhone SE de prochaine génération, Apple devrait remplacer le commutateur de sonnerie/silencieux par un tout nouveau bouton personnalisable qui donnera aux utilisateurs la possibilité de programmer le bouton pour effectuer des actionscomme allumer la lampe de poche, activer le mode faible consommation, ouvrir l’appareil photo ou activer le mode Avion.

Les rumeurs précédentes ont affirmé que le nouvel iPhone SE sera le premier appareil d’Apple à disposer d’un modem 5G conçu sur mesureprobablement avant une expansion plus large du reste de la série iPhone au cours des prochaines années.

La dernière mise à jour de l’iPhone SE d’Apple a eu lieu en mars de l’année dernière, avec le lancement de l’iPhone SE 5G.avec la puce A15 Bionic de l’iPhone 13, une connectivité 5G, une meilleure autonomie de la batterie, une durabilité améliorée et un nouveau système d’appareil photo avec styles photographiques, Deep Fusion et plus encore pour un nouveau prix plus élevé de 429 $ (US).