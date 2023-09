L’iPhone SE 4 comportera un bouton d’action, USB-C, Face ID, le design de l’iPhone 14 et plus encore

Apple aurait prévu une refonte majeure de l’iPhone SE avec l’iPhone SE 4 de nouvelle génération, avec un nouveau rapport affirmant que le prochain appareil comportera Face ID, USB-C et le bouton Action lancé récemment avec l’iPhone 15 Pro.

D’après MacRumorsqui prétend avoir appris beaucoup d’informations sur l’iPhone SE de quatrième génération, le nouvel appareil connu en interne sous le nom de code Ghost, devrait recevoir un nouveau design dérivé presque entièrement du modèle de base iPhone 14.

Le site affirme qu’Apple a l’intention d’apporter le bouton Action, un bouton programmable qui remplace le commutateur trouvé sur le côté des modèles d’iPhone précédents et utilisé uniquement pour basculer entre la sonnerie et le silencieux, sur le prochain iPhone SE, permettant aux utilisateurs de régler le bouton. à une gamme de fonctions lorsqu’on appuie dessus, comme ouvrir l’application Appareil photo pour prendre rapidement une photo, allumer la lampe de poche, ouvrir l’application Loupe ou démarrer un enregistrement de mémo vocal.

Le rapport affirme qu’en plus du bouton d’action de l’iPhone 15 Pro, le nouvel appareil comportera un port de chargement USB-C, Face ID et un seul appareil photo avec le flash aligné dans un agencement similaire à celui de l’iPhone SE de troisième génération.

« Les informations préliminaires suggèrent que l’‌iPhone SE‌ 4 pourrait être équipé d’une caméra arrière de 48 mégapixels, ce qui constituerait une mise à niveau significative par rapport au modèle actuel », indique le rapport.

Enfin, l’insight affirme que le ‌iPhone SE‌ 4 recevra également probablement un nouveau panneau OLED, dérivé du ‌iPhone 14‌.

La mise à jour la plus récente de l’iPhone SE d’Apple a eu lieu en mars de l’année dernière, avec le lancement de l’iPhone SE 5G.doté de la puce A15 Bionic de l’iPhone 13, d’une connectivité 5G, d’une meilleure autonomie de la batterie, d’une durabilité améliorée et d’un nouveau système d’appareil photo avec styles photographiques, Deep Fusion et bien plus encore, pour un nouveau prix plus élevé de 429 $ (US).