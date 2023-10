L’iPhone qui vaut la peine d’être mis à niveau

Avec le lancement imminent du produit phare de nouvelle génération de Google, cela semblait être le moment idéal pour visiter le iPhone15/15 ans et plus et voyez ce que propose ce modèle « de premier niveau » aux côtés de son homologue dans le monde Android. À la base, l’iPhone 15/15 Plus regroupe tous les meilleurs éléments du iPhone 15 Pro/Pro Max sans premières fonctionnalités comme un bouton d’action et une caméra périscopique. Ils sont également disponibles dans des couleurs amusantes avec les tripes de niveau Pro de l’année dernière, à l’exception de la caméra télescopique.

J’utilise l’iPhone 15 aux côtés du GooglePixel 7qui expirera une fois que Google aura révélé le Pixel 8. L’iPhone 15 souffre de certains des mêmes inconvénients que le modèle non-Pro de Google, comme un zoom limité en raison de l’absence d’un troisième objectif. Mais il excelle également dans les domaines auxquels le Pixel 8 aspirera, espérons-le. La caméra frontale est l’une des meilleures pour les selfies TikTok, et la durée de vie de la batterie ne me fait pas craindre de quitter la maison avec un câble USB-C. De plus, n’est-il pas agréable que l’iPhone utilise désormais l’USB-C ? Je peux partager des câbles entre mes unités d’évaluation Android et Apple.

Apple iPhone 15/15 Plus L’iPhone de niveau sous-Pro d’Apple est un excellent package pour tous ceux qui n’ont pas besoin de zoomer. Apple iPhone 15/15 Plus L’iPhone de niveau sous-Pro d’Apple est un excellent package pour tous ceux qui n’ont pas besoin de zoomer. Qu’est-ce que c’est iPhone 15 de niveau sous-Pro d’Apple Prix L’iPhone 15 commence à 800 $, l’iPhone 15 Plus commence à 900 $ Comme Offres de couleurs pastel brossées, Dynamic Island est là, vous pouvez partager des câbles avec des amis Android, la puce surpasse les androïdes de cette année Ne pas aimer Pas de téléobjectif signifie que vous ne devriez pas essayer de zoomer avec celui-ci, le bouton de sourdine n’est pas un bouton d’action, le taux de rafraîchissement est inférieur à celui du milieu de gamme de Google.

L’iPhone le plus mignon

L’iPhone 15 en vert (à gauche) et l’iPhone 15 Plus en rose (à droite). Photo: Florence Ion / Gizmodo

Je suis fan du pastel. Cela concerne mon côté féminin, même si je n’aime pas quelque chose de trop évident. Je déteste l’offre rose par défaut qui semble figurer sur la liste d’inventaire de tous les fabricants de téléphones. Le coloris rose de l’iPhone 15 est également trop rouge à mon goût, même si j’ai entendu des cris de joie lorsqu’il a été annoncé en personne au Steve Jobs Theatre. Je ne suis pas du genre à écraser les préférences personnelles. Je suis contente pour celles d’entre vous qui voulaient du rose.

L’iPhone 15 a un châssis plus poli que le dos brillant du Pixel 7. Apple a infusé du verre dans tout le châssis et utilisé une nouvelle méthode de fabrication. L’arrière de l’iPhone est « renforcé par un processus d’échange d’ions double optimisé avant d’être poli avec des particules nanocristallines ». Le résultat est un smartphone qui semble avoir été renversé comme du verre de mer. J’aime à quel point c’est doux.

J’aime aussi à quel point il s’associe bien aux nouveaux accessoires MagSafe de PopSockets. Le PopSocket transparent avec l’un de ces coloris pastel, c’est charmant. Ajout d’un des Apple FinTissé les cas ne le sont pas, et même si je ne pense pas qu’ils soient aussi mauvais comme le reste d’Internet le dit, je n’aime pas qu’ils cachent l’esthétique douce de l’iPhone 15.

L’iPhone 15 dispose d’un écran Super Retina XDR de 6,1 pouces, tandis que le 15 Plus mesure 6,7 pouces. Ils arborent tous deux le Dynamic Island du 14 Pro, officiellement considéré comme un élément incontournable des appareils Apple. J’aime Dynamic Island parce que c’est une sorte d’artefact Android – c’est comme lorsqu’une bulle de notification apparaît rapidement pour vous informer de ce qui se passe en arrière-plan, mais en beaucoup moins intrusif. Cependant, j’ai encore du mal à le sélectionner pour accéder à une application, mais j’ai ce problème à l’échelle de l’iPhone.

L’iPhone 15 a un taux de rafraîchissement de 60 Hz par rapport aux 90 Hz plus fluides du Pixel 7, même pour le budget Pixel 7a a un meilleur taux de rafraîchissement que l’iPhone 15. Cela n’est que parfois perceptible par rapport au Pro, qui a un taux de rafraîchissement de 120 Hz, notamment lors du défilement pour lire un article. Ce serait bien de voir Apple augmenter un peu cela. Après tout, il s’agit d’un appareil à 800 $.

Photo: Florence Ion / Gizmodo

Le plus petit iPhone 15 est le plus confortable des deux iPhone 15 non Pro. Franchement, je pensais que l’iPhone 15 Pro Max était un peu lourd après une utilisation prolongée, et je préfère de loin la variante plus petite des deux iPhones pour mes maigres petites mains. Mais si vous achetez un téléphone plus petit, vous désactivez le zoom optique 5x sur la série Pro. Heureusement, il n’y a pas Le choix de Sophie pour l’iPhone 15 classique. C’est la même chose dans tous les domaines, à l’exception de la batterie et de la taille de l’écran.

L’iPhone 15 n’a pas adopté le bouton d’action du 15 Pro. Il utilise toujours le commutateur de sourdine archaïque, ce qui est très bien. Il n’est pas difficile d’imaginer que le bouton d’action fasse son chemin vers cette gamme d’iPhones, tout comme l’a fait le Dynamic Island.

Plus rapide que les téléphones Android de cette année

Le iPhone15/15 ans et plus est la reprise de l’iPhone 14 Pro mais dans un corps plus mignon. Il fonctionne sur l’Apple A16 Bionic de l’année dernière, ce qui est génial car il bat toujours les appareils Android de cette année lors de nos tests de référence. Dans Geekbench 6, l’iPhone 15 surpasse Le Galaxy S23/S23+ de Samsung avec la dernière puce Qualcomm. Ses chiffres sont le double de ceux du Pixel 7/7 Pro. Pour faire simple, l’iPhone 15 est une bonne affaire.

J’attends toujours le benchmark batterie du 15/15 Plus. Notre test consiste à laisser les appareils s’éteindre après avoir diffusé en boucle une vidéo YouTube de 24 heures. Les iPhone 15 Pro/Pro Max ont été assez impressionnants lors du test de cette année : les plus performants de tous les smartphones que j’ai examinés cette année.

J’ai réussi près de trois jours complets d’utilisation mixte avec le plus petit iPhone 15. Durant cette période, j’ai dû recharger mon Pixel 7 environ huit fois : le petit smartphone de Google a été assez décevant en termes d’autonomie depuis que je l’ai adopté l’année dernière. Mais avec l’iPhone 15, je pourrais le jeter de côté pour la nuit, pas sur un chargeur, et y revenir sans me soucier de la jauge de batterie. Je mettrai à jour cette revue avec le résultat final de la batterie, mais j’imagine qu’elle sera aussi impressionnante que ses variantes Pro.

Une chose qui n’est pas plus rapide est le port USB-C de l’iPhone 15. Il est limité à l’USB 2.0. Les appareils Pixel utilisent l’USB 3.2. Cela signifie des vitesses de transfert et de chargement légèrement plus lentes que celles que vous obtiendriez avec le dernier lot de téléphones phares. Même si cela est regrettable, ne laissez pas cela constituer une rupture. Au moins, vous pouvez désormais recharger votre iPhone dans plus d’endroits.

L’appareil photo de l’iPhone 15 est de premier ordre mais a du mal avec le zoom

Photo: Florence Ion / Gizmodo

Comme les dernières générations, l’iPhone 15 est un bon jeu de tir. L’appareil photo principal mesure 48 MP avec un objectif de 26 mm, avec un équivalent téléobjectif de 12 MP avec un zoom optique 2x et un zoom numérique 10x. Son objectif ultra-large de 12 MP est une représaille de l’iPhone 14 de l’année dernière.

Vous souhaitez un effet de profondeur si vous prenez des photos de personnes et d’animaux de compagnie. Heureusement, l’iPhone 15 propose le nouveau mode Portrait de la gamme 15. La fonctionnalité prend des données sur l’environnement d’arrière-plan, vous pouvez donc y accéder et modifier le flou plus tard si vous le souhaitez. Dans la plupart des cas, l’iPhone 15 a réussi à obtenir le bokeh tout seul. J’ai du mal à obtenir ce genre de performances avec l’objectif 50 MP du Pixel 7.

Photo: Florence Ion / Gizmodo

Les algorithmes de l’iPhone 15 sont toujours inclinés vers le jaune et le vert, tandis que ceux du Pixel sont légèrement bleus. Mais ce n’est que dans un éclairage normal : si vous photographiez de nuit, avec l’obturateur ouvert, l’iPhone 15 insuffle plus de contraste aux éléments les plus sombres, tandis que le Pixel 7 s’efforce de les éclaircir.

Exemples de photos avec l’iPhone 15 à gauche, le Pixel 7 à droite. Photo: Florence Ion / Gizmodo

Si vous avez besoin de zoomer, n’achetez pas l’iPhone 15. Il est limité au zoom optique 2x, et si vous essayez de zoomer plus loin, bonne chance pour obtenir une image stable sans trépied. Si vous souhaitez zoomer sur des paysages ou prendre une photo en gros plan de votre enfant en train de taper dans un ballon, n’achetez pas de smartphone sans téléobjectif dédié.

L’appareil photo TrueDepth 12 MP de l’iPhone 15 était meilleur pour prendre des selfies de nuit que le Pixel 7. Le Pixel 7 vous oblige à rester immobile pour prendre un selfie avec un ami après le dîner, ce qui entraîne trop de selfies flous. En revanche, l’iPhone 15 était plus rapide et pouvait capter la lumière dans la plupart des situations peu éclairées.

Mon seul reproche concernant les photos de face de l’iPhone 15 est que je dois porter du maquillage ou de la poudre pour flouter le visage. Bien que j’apprécie l’engagement de l’iPhone envers les détails et le réalisme relatif dans une image, j’aime Android car il me permet de brouiller mes pores sans mettre de poudre.

Il est temps de passer à l’iPhone 15

Photo: Florence Ion / Gizmodo

Si vous tenez bon depuis au moins trois ans, c’est le moment d’envisager de mettre à niveau votre iPhone. L’iPhone 15 est un excellent package à partir de 800 $, même avec son port USB-C légèrement sous-alimenté. Bien que la variante du modèle Pro possède toutes les fonctionnalités, elle coûte également 200 $ de plus pour les fonctionnalités qui ne sont pas un facteur décisif : personne n’a besoin d’un bouton d’action ; c’est juste agréable à avoir. La seule chose que vous voudrez peut-être est un téléobjectif, mais comme je l’ai dit plus tôt, ne commencez pas à ce prix si vous essayez d’épater les gens sur Instagram.

Le iPhone15/15 ans et plus est également une mise à niveau intéressante, où que vous soyez, pour ses offres de stockage. Vous passerez immédiatement au double de l’espace de stockage si vous passez d’un iPhone d’entrée de gamme d’il y a quelques générations. Cette allocation de 64 Go n’est tout simplement pas suffisante pour prendre des vidéos et des photos en haute résolution. L’iPhone 15 commence avec 128 Go d’espace et est disponible jusqu’à 512 Go.

Encore une fois, le seul inconvénient majeur de l’iPhone de sous-niveau est que vous n’obtiendrez pas les capacités de téléobjectif du Pro. C’est bien pour la plupart des gens. Mais j’espère que tout ce que Google publiera ensuite pour le Pixel 8 sera un package aussi satisfaisant que l’iPhone 15.