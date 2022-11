L’iPhone pliable est désormais une réalité grâce à un projet de bricolage d’un an

Selon certaines rumeurs, Apple entrerait dans la course aux téléphones pliables depuis un certain temps, mais les premiers rapports suggèrent que c’est dans au moins quelques années à ce stade et qu’il ne s’agira peut-être même pas d’un iPhone mais d’une tablette iPad.

Au lieu d’attendre l’iPhone pliable d’Apple, l’équipe de Esthétique technique a décidé de s’aventurer et de créer une coque pliable à partir des composants internes de l’iPhone X et du châssis d’un Motorola Razr 2019. L’appareil résultant s’appelle iPhone V et a nécessité près d’un an de travail acharné, d’ingénierie inverse et de multiples instances d’essais et d’erreurs.

L’équipe à l’origine du projet a pris un écran d’iPhone X et a vidé le couvercle en verre et la couche tactile 3D tout en laissant l’OLED flexible. Le processus était loin d’être simple et nécessitait des manœuvres délicates, des machines avancées et un total de 37 écrans iPhone X avant d’en avoir un utilisable.

Le projet impliquait également une paire de Motorola Razr 2019 qui ont été démontés pour accueillir les composants internes de l’iPhone X. L’équipe a construit une carte mère personnalisée avec des composants imprimés en 3D. Des sacrifices ont dû être faits en raison des restrictions d’espace et le téléphone s’est retrouvé avec une cellule de batterie de 1 000 mAh qui, malheureusement, ne prend pas en charge la charge sans fil ou MagSafe.

Avec le côté matériel à l’écart, le Esthétique technique L’équipe a commencé à peaufiner iOS pour mieux s’adapter à l’écran pliant avec des mods jailbreakés. L’appareil fini prend en charge les instances d’applications à écran partagé et peut utiliser les deux côtés de l’écran pliable.