L’iPhone enfin au sommet du monde

L’iPhone d’Apple est depuis longtemps le smartphone le plus vendu aux États-Unis. En 2023, les iPhones détenaient 61 % du marché américain tandis que le numéro 2, Samsung, en représentait 22 %, selon StatCounter. Mais à l’échelle mondiale, la situation est différente, où Samsung est le premier vendeur de smartphones depuis 12 ans.

Cela a changé l’année dernière. Une étude d’International Data Corp. montre qu’Apple s’est accaparé 20 % du marché mondial des smartphones l’année dernière, tandis que Samsung est tombé à 19 %. Au total, Apple a expédié 235 millions d’iPhones l’année dernière, en hausse de 3,7 % par rapport à 2022, tandis que Samsung a expédié 227 millions de téléphones, en baisse de 14 %, a indiqué IDC.

Réduisant également la part de marché de Samsung : la concurrence accrue d’autres fabricants de téléphones Android, notamment le fabricant de pixels Google et la société chinoise Xiaomi.

Le Copilot de Microsoft sur mobile est alimenté par GPT-4, la dernière version de l’assistant ChatGPT d’OpenAI, et est gratuit. Crédit : Getty Images/Robert Way

Copilot débarque sur iOS, Android

Microsoft poursuit ses efforts pour faire de Copilot l’assistant d’intelligence artificielle par excellence. Le géant de la technologie a publié des applications Copilot autonomes pour les appareils iOS et Android. Copilot sur mobile est alimenté par GPT-4, la dernière version de l’assistant ChatGPT d’OpenAI, et est gratuit. Copilot est déjà intégré aux versions mises à jour de Windows, Microsoft prévoyant de l’ouvrir automatiquement au démarrage de certains ordinateurs Windows.

Nielsen a découvert que 63 % des abonnés au streaming ne « toléreront » pas plus de neuf minutes de publicité par heure. Crédit : Getty Images/Horbatiuk Bohdan

Ignorer les publicités

Alors que les services de streaming tentent d’augmenter leurs revenus en diffusant des publicités sur des niveaux auparavant sans publicité, certains consommateurs disent : « Assez ». Nielsen a découvert que 63 % des abonnés au streaming ne « toléreront » pas plus de neuf minutes de publicité par heure. Et pour les publicités qui peuvent être coupées après quelques secondes, 64 % des consommateurs cliqueront sur le bouton Ignorer dès qu’il apparaîtra.

Meta pour chiffrer les messages

Meta déploie le cryptage de bout en bout pour les appels et les messages sur ses plateformes Facebook et Messenger. Un tel cryptage signifie que personne d’autre que l’expéditeur et le destinataire – pas même Meta – ne peut déchiffrer les messages des gens. Les critiques du chiffrement et les forces de l’ordre soulignent cependant les risques d’un chiffrement amélioré, notamment celui des utilisateurs qui pourraient abuser de la fonction de confidentialité pour exploiter sexuellement des enfants, faciliter le trafic d’êtres humains et propager des discours de haine. -AP