L’iPhone d’Apple fête ses 16 ans aujourd’hui !

Il y a exactement 16 ans, le PDG d’Apple, Steve Jobs, a pris la parole à MacWorld pour présenter un tout nouveau produit – comme Jobs l’a décrit, il s’agissait d’un iPod à écran large avec commandes tactiles, d’un téléphone mobile révolutionnaire et d’un communicateur Internet révolutionnaire.

L’iPhone continuerait à éclipser les lecteurs de musique iPod, dont le dernier a été abandonné l’année dernière. Non seulement cela, mais l’iPhone est désormais de loin le produit le plus important d’Apple. Regardez le dernier rapport sur les bénéfices de la société, l’iPhone a rapporté 42 milliards de dollars nets, plus que le Mac, l’iPad et les appareils portables réunis.

Ce jour-là en 2007, Steve Jobs a présenté l’iPhone. pic.twitter.com/1QWsD9AvU1 — 9to5Mac (@9to5mac) 9 janvier 2023

En parlant de cela, les iPads ont dérivé de l’iPhone et sont actuellement la première tablette au monde. L’expérience acquise par Apple lors de la conception de chipsets pour iPhone et iPad l’a amené à se séparer d’Intel et à faire passer les Mac aux puces basées sur ARM également.

L’iPhone est également devenu le cœur d’un riche écosystème d’accessoires – des écouteurs aux montres connectées – qui rapportent également des milliards de dollars chaque trimestre.

Aimez-le ou détestez-le, l’iPhone a été l’un des produits les plus influents des deux dernières décennies et a contribué à façonner l’industrie mobile pendant cette période.

Alors, souhaitons tous un joyeux anniversaire à l’iPhone. Si vous voulez un peu de nostalgie, vous pouvez consulter notre série dans le sens inverse des aiguilles d’une montre – partie 1 et partie 2 – qui relate les débuts de l’iPhone.

