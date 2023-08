L’iPhone a-t-il un problème de vieillissement de la batterie ?

Comme cela arrive presque chaque année, septembre semble sur le point d’apporter le dernier lot d’iPhone d’Apple. L’expansion de la découpe « Dynamic Island » de l’iPhone 14 Pro et Pro Max semble être un quasi-verrouillage pour toute la gamme iPhone 15, tout comme le passage tant attendu de Lightning à USB-C pour le chargement filaire.

Lorsque vous essayez de déterminer si la dernière et la meilleure d’Apple vaut la mise à niveau, une vérification simple consiste à voir si vous avez besoin d’une nouvelle batterie. Comme nous l’avons appris il n’y a pas si longtemps, Apple ralentira les performances des iPhones avec une santé de batterie plus faible afin de préserver la durée de vie de la batterie. Le scandale du « batterygate » de 2017 a conduit l’entreprise à payer un règlement de 113 millions de dollars en 2020 après qu’une enquête a été lancée par 34 États et Washington, DC.

Ce mois-ci, un règlement différent de 500 millions de dollars d’un recours collectif découlant du même problème a été autorisé par un juge.

En supposant que vous ne payez pas pour le programme d’assurance AppleCare Plus, le remplacement d’une batterie sur les iPhones les plus récents datant de l’iPhone X de 2017 coûtera 89 $ d’Apple (hors taxes ou frais d’expédition si vous envoyez votre téléphone).

Regarde ça: Tant de plaintes concernant la batterie de l’iPhone, mais pourquoi ? 09:47

Ceux qui paient pour AppleCare Plus, qui va de 149 $ pour deux ans de couverture sur un iPhone SE de troisième génération jusqu’à 269 $ pour deux ans de couverture sur un iPhone 14 Pro ou Pro Max, peut obtenir un remplacement de batterie d’Apple sans frais si la capacité maximale de leur batterie tombe en dessous de 80 %.

Compte tenu de la myriade d’offres d’échange proposées par Apple et les opérateurs de téléphonie mobile, il peut être judicieux d’intégrer cet argent à ce que vous dépenseriez pour un nouveau téléphone. D’autres, cependant, peuvent se contenter de remplacer la batterie et de tenir encore un an ou deux. Même si vous ne prévoyez pas de mettre à niveau ce cycle, il est intéressant de voir à quel point les batteries iPhone récentes ont duré.

Qu’est-ce que la « santé de la batterie » et une « capacité maximale » ?

Ouvrir et regarder la batterie d’un iPhone 6. Andrew Lanxon/Crumpe

Les batteries lithium-ion, comme celles que l’on trouve dans la plupart des appareils électroniques modernes, sont des ressources limitées qui se dégradent naturellement avec le temps. Comme Apple décrit sur son siteces batteries fonctionnent sur ce que l’on appelle des « cycles de charge », un « cycle » ayant lieu lorsque vous avez déchargé « une quantité égale à 100 % de la capacité de votre batterie ».

Cela ne signifie pas non plus passer de 100% à vide. Comme le note Apple, « vous pouvez utiliser 75% de la capacité de votre batterie un jour, puis la recharger complètement pendant la nuit. Si vous utilisez 25% le lendemain, vous aurez déchargé un total de 100%, et les deux jours totaliseront un cycle de charge. »

Au fur et à mesure que vous utilisez des cycles en utilisant votre téléphone, la quantité dont il dispose diminue. Sur un page d’assistance différenteApple affirme que l’iPhone est conçu pour contenir « jusqu’à 80% de sa capacité d’origine à 500 cycles de charge complets lorsqu’il fonctionne dans des conditions normales ».

Bien qu’iOS n’indique pas le nombre de cycles de charge que vous avez utilisés, sa section « Capacité maximale » donne un aperçu de cette métrique.

Apple a dirigé CNET vers ses différentes pages de support de batterie lorsqu’il a été contacté pour un commentaire.

Comment vous pouvez vérifier l’état de votre batterie

Vérifiez ce qu’il dit sous Capacité de performance maximale pour savoir si vous devez remplacer votre batterie. Captures d’écran par Nelson Aguilar/CNET

Apple donne des étapes pour vérifier l’état de votre batterie, et sur la plupart des iPhones, cela peut être fait en allant dans Paramètresalors Batterie et enfin, Santé de la batterie (ou Santé et charge de la batterie). Une section « Capacité maximale » indique la quantité de capacité d’origine de votre batterie par rapport au moment où elle était neuve.

Si votre batterie fonctionne toujours normalement, vous verrez qu’elle a une « capacité de performance maximale » avec un petit texte en dessous confirmant qu’elle est « normale ».

Si vous avez eu un arrêt inattendu lié à la batterie, vous pouvez toujours voir des performances de pointe, mais également une note indiquant qu’Apple utilise la « gestion des performances » pour éviter de futurs arrêts. Vous pouvez désactiver ce paramètre si vous le souhaitez, mais il se réactivera si un autre arrêt lié à la batterie se produit.

Si votre batterie n’est pas en bon état, un message peut s’afficher vous avertissant qu’un remplacement est nécessaire si vous souhaitez retrouver des performances optimales ou une durée de vie de la batterie. Si votre téléphone répond par ailleurs à vos besoins, cette mise à niveau de 89 $ pourrait suffire à vous permettre de fonctionner à pleine puissance pendant encore quelques années.

Ce que nous avons appris : Votre kilométrage variera

La durée de vie de la batterie de l’iPhone varie, bien que ceux avec un iPhone 12 semblent être les meilleurs. Patrick Hollande/Crumpe

Bien qu’il ne s’agisse en aucun cas d’un test scientifique, j’ai interrogé 20 membres du personnel de CNET le 2 août au sujet de leurs iPhones, en examinant quel modèle ils utilisaient, quand ils l’ont acheté et quel était l’état de sa batterie.

Neuf membres du personnel de CNET faisaient vibrer la gamme iPhone 12 (soit un iPhone 12, 12 Pro ou 12 Pro Max), la plupart ayant acheté leurs téléphones il y a au moins 30 mois. La capacité maximale de la batterie sur toute la ligne était étonnamment constante : même les appareils les plus anciens affichaient encore une capacité maximale de la batterie d’au moins 85 %.

Ma collègue Bridget Carey a également interrogé ses abonnés sur Instagram.

Deux membres du personnel utilisaient des iPhone 13 Pro, et leurs expériences ne pouvaient pas être plus différentes. L’experte en informatique de CNET, Lori Grunin, a son iPhone depuis près de 20 mois et la capacité maximale de sa batterie était impressionnante de 95 %. Le rédacteur en chef du commerce, Russell Holly, n’a pas eu autant de chance, son iPhone 13 Pro n’affichant qu’une capacité maximale de 73 % près de deux ans après l’avoir acheté.

Les résultats étaient également mitigés pour les neuf utilisateurs de CNET qui ont mis à niveau leurs appareils vers la gamme iPhone 14. Certains, comme le critique iPhone de CNET, Patrick Holland, ont toujours une capacité maximale de 100 % sur son iPhone 14 Pro Max près de 11 mois plus tard. Mon propre iPhone 14 Pro Max, quant à lui, affiche une capacité maximale de batterie de 88 % sur à peu près la même période.

Je ne semble pas être seul non plus, car la journaliste du Wall Street Journal, Joanna Stern, a tweeté le 11 août que la batterie de son iPhone 14 Pro était à un niveau similaire. Les commentaires sur le tweet ont montré que d’autres utilisateurs de l’iPhone 14 obtenaient des résultats similaires.

La plupart des modèles d’iPhone 14 du personnel de Crumpe étaient l’iPhone 14 Pro, avec une capacité maximale de la batterie généralement de 92 % ou plus sur une période allant de 9 à 11 mois.

Comme Notes Apple sur cette page d’assistanceles piles rechargeables sont constituées de « composants consommables qui deviennent moins efficaces à mesure qu’ils vieillissent chimiquement ».

Pour éviter les arrêts aléatoires, à mesure que la batterie se dégrade, le logiciel iOS de l’iPhone prendra automatiquement des mesures, notamment en ralentissant le processeur lors de l’ouverture des applications, en limitant les taux de rafraîchissement et la luminosité de l’écran et même en vous empêchant d’utiliser le flash de l’appareil photo.

Quant à ce que vous pouvez faire si la batterie de votre iPhone est faible, la désactivation de certaines fonctionnalités d’iOS pourrait vous donner un coup de pouce. Et si vous ne voulez pas l’échanger contre un nouveau modèle ou vous rendre dans un magasin pour remplacer la batterie, Apple a même ajouté la possibilité pour les gens de remplacer les batteries de l’iPhone à la maison.