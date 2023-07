L’iPhone 4 Go d’origine se vend 190 372 $ aux enchères

Il y a de nombreuses années, Steve Jobs a prononcé un discours liminaire au Macworld 2007 et a dévoilé l’iPhone d’Apple. Cet appareil révolutionnaire était assez cher – le modèle de base de 4 Go coûtait 500 $, celui de 8 Go coûtait 600 $ et c’était si vous signiez un contrat de 2 ans avec AT&T (qui passait par Cingular à l’époque). Avance rapide jusqu’en 2023 et ce sont maintenant des morceaux de l’histoire numérique qui atteignent des prix élevés aux enchères.

Par exemple, un modèle de 8 Go scellé en usine vendu en février s’est vendu à 63 000 $, dépassant l’offre initiale de 2 500 $. Croyez-le ou non, ce n’était en fait pas si cher pour un iPhone d’origine.

Une première version, iPhone 4 Go scellé en usine, a été publiée sur LCG Auctions il y a quelques semaines. L’estimation initiale pour cette unité se situait entre 50 000 $ et 100 000 $ et les enchères ont commencé le 30 juin à seulement 10 000 $. Les choses bougent lentement, atteignant 42 000 $ hier. Et puis les choses ont déraillé.

Après une guerre d’enchères courte mais intense, l’enchère gagnante est de 190 372 $. Ouf, c’est beaucoup d’argent. Fait intéressant, c’est plus d’argent que les modèles de 8 Go – en plus de celui de 64 000 $ de février, il y avait un modèle scellé de 8 Go qui s’est vendu hier et est allé pour « seulement » 39 339 $.

Voici comment LCG Auctions explique pourquoi les modèles 4 Go sont les objets de collection les plus chers : «Le modèle original de 4 Go est considéré comme un« Saint Graal »parmi les collectionneurs d’iPhone. Son extrême rareté est directement liée à sa production limitée. Lancé le 29 juin 2007, aux côtés du modèle 8 Go, le modèle 4 Go a été entravé par la lenteur des ventes. Les acheteurs ont choisi de payer le supplément de 100 $ en échange du double de l’espace de stockage. Le retard des ventes a conduit Apple à prendre la décision d’arrêter le modèle 4 Go le 5 septembre 2007, un peu plus de deux mois après sa première sortie.

C’est marrant, comment ça marche, n’est-ce pas ? Le modèle moins cher et moins réussi finit par coûter 3 à 4 fois plus cher aux enchères que son frère le plus populaire quelque 16 ans plus tard. Si vous avez un iPhone 2G scellé dans le grenier, il est maintenant temps de le déterrer.

PS. un iPhone X modifié avec USB-C vendu pour plus de 86 000 $ il y a quelques années, à un prix plus élevé qu’un iPhone 8 Go d’origine typique. Cette vente aux enchères pour un modèle de 4 Go l’a cependant fait exploser.

