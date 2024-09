L’iPhone 17 et l’iPhone 17 Air seraient dotés d’écrans ProMotion 120 Hz

Nous ne voulons pas gâcher l’enthousiasme suscité par le lancement de l’iPhone 16 aujourd’hui, mais il y a encore plus de rumeurs à partager sur la gamme d’iPhone 17 de l’année prochaine.



Ross Young de Display Supply Chain Consultants a informé aujourd’hui MacRumors que l’iPhone 17 standard et un modèle plus fin que nous appelons « iPhone 17 Air » seront tous deux dotés de ProMotion, ce qui signifie que l’écran de chaque appareil pourra atteindre un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour un défilement et un contenu vidéo plus fluides lorsque cela est nécessaire.

ProMotion permettrait également aux écrans de l’iPhone 17 et de l’iPhone 17 Air de réduire progressivement leur taux de rafraîchissement jusqu’à une plus faible consommation d’énergie. Les modèles iPhone 13 Pro peuvent descendre jusqu’à 10 Hz, tandis que les modèles iPhone 14 Pro à iPhone 16 Pro peuvent descendre jusqu’à 1 Hz, ce qui permet un affichage toujours allumé qui affiche divers éléments de l’écran de verrouillage même lorsque l’appareil est verrouillé. On ne sait pas si l’iPhone 17 et l’iPhone 17 Air descendraient à 10 Hz ou 1 Hz.

L’iPhone 16 standard et l’iPhone 16 Plus disposent toujours d’écrans 60 Hz.

Young a de bons antécédents en matière d’informations liées à l’affichage des futurs produits Apple, notamment en étant la première source à révéler que l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max seraient dotés d’écrans plus grands de 6,3 pouces et 6,9 pouces, respectivement.

Apple devrait annoncer la série iPhone 17 en septembre 2025.