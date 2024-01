L’iPhone 16 Pro pourrait bénéficier d’un énorme 2 To de stockage – le double du Galaxy S24 Ultra

La gamme Galaxy S24 récemment dévoilée est livrée avec une multitude d’options de stockage, le Galaxy S24 Plus et le Galaxy S24 Ultra offrant tous deux 256 Go de capacité dans leurs modèles de base. Mais un nouveau rapport suggère qu’Apple pourrait chercher à surpasser Samsung, du moins en ce qui concerne l’extrémité supérieure du stockage.

Lorsque l’iPhone 16 Pro arrivera cet automne, il pourrait offrir jusqu’à 2 To de stockage intégré. C’est selon un article de blog de yeux1122qui fournit ce genre d’informations préalables à la publication.

Ce serait un véritable coup de pouce par rapport à ce que proposent actuellement l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max. Chaque téléphone atteint 1 To de stockage, bien que l’iPhone 15 Pro Max soit livré avec plus de stockage dans son unité de base (256 Go à 128 Go pour l’iPhone 15 Pro.)

Plus important encore, un iPhone 16 Pro de 2 To doublerait également la capacité maximale du Galaxy S24 Ultra, disponible en configurations de 256 Go, 512 Go et 1 To.

Cette augmentation apparente de la capacité de stockage est due au passage, selon la rumeur, à un lecteur flash NAND Quad Level Cell (QLC) de densité plus élevée par rapport au NAND Triple-level Cell (TLC) plus cher. Cependant, ce changement présente certains inconvénients potentiels, à savoir que le QLC a une vitesse de lecture et d’écriture plus lente et est légèrement moins durable.

La grande question serait de savoir combien pourrait coûter un iPhone 16 Pro de 2 To. Maximiser le stockage de l’iPhone 15 Pro à 1 To augmente le prix de votre téléphone à 1 499 $, soit 500 $ de plus que le coût de base de l’iPhone 15 Pro. Il faudrait imaginer que 2 To de stockage coûteraient encore plus cher.

Un modèle Galaxy S24 Ultra de 1 To ne coûte que 360 ​​$ de plus que son modèle de base de 256 Go. Mais Samsung vient d’augmenter le prix du modèle Ultra de 100 $ par rapport à la version de l’année dernière. Une offre de précommande actuelle du Galaxy S24 chez Samsung vous permet de mettre à niveau votre stockage sans avoir à passer au niveau supérieur, c’est-à-dire d’obtenir un modèle de 1 To pour le prix d’une version de 512 Go.

Le stockage n’est peut-être pas la plus grande préoccupation des acheteurs d’iPhone Pro, bien qu’il soit important pour les personnes qui enregistrent beaucoup de vidéos et de photos sur leur appareil. Des ajouts plus importants à l’iPhone 16 Pro pourraient être un téléobjectif amélioré, un nouveau chipset A17 et l’ajout de capacités d’IA via la mise à jour logicielle iOS 18.

Avant de commencer à envisager d’acquérir un iPhone de 2 To cet automne, rappelez-vous que ce n’est pas la première fois que nous entendons une telle rumeur. Des prévisions similaires prévoyaient que l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 15 Pro offriraient une option de stockage de 2 To, mais cela ne s’est pas réalisé. Nous verrons si la troisième fois sera la bonne pour cette rumeur particulière.

