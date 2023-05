L’iPhone 16 Pro Max rend une fuite en le montrant à côté de l’iPhone 15 Pro Max

La famille iPhone 15 devrait arriver cet automne. C’est encore dans quelques mois. Et pourtant, aujourd’hui, nous avons notre premier aperçu de l’iPhone 16 Pro Max, qui devrait être lancé à l’automne 2024. Alors que pour cette année, Apple a largement couru pour s’en tenir à la marque Pro Max, il y a apparemment une chance que cela changer l’année prochaine, quand nous pourrions voir l’iPhone 16 Ultra remplacer l’iPhone 15 Pro Max.

Les rendus ci-dessous sont basés sur la CAO et montrent l’iPhone 15 Pro Max et l’iPhone 16 Pro Max / Ultra côte à côte. De cette façon, vous pouvez clairement visualiser l’augmentation de la taille de l’iPhone 16 Ultra, qui a récemment fait l’objet de rumeurs.

L’écran de 6,9 ​​pouces sera beaucoup plus haut que large, mais il reste sera être plus large – les estimations évaluent la largeur de l’iPhone 15 Pro Max à 76,7 mm, tandis que l’iPhone 16 Ultra mesurerait 77,2 mm. C’est tout au bout de ce qui est confortable pour la plupart des gens, et Apple pousse les choses encore plus loin.

L’iPhone 15 Pro Max devrait mesurer environ 159,8 mm, tandis que son successeur atteindra 165 mm. C’est un changement assez important, en particulier pour Apple, une entreprise connue pour sa prudence avec de telles choses. Le plus petit iPhone 16 Pro grandira également, par rapport à l’iPhone 15 Pro, mais au moins celui-ci a une bonne excuse – il abritera un zoom périscope et apparemment c’est pourquoi.

D’autre part, l’iPhone 15 Pro Max intégrera déjà un objectif zoom périscope dans son corps, on ne sait donc pas pourquoi l’iPhone 16 Pro Max doit être encore plus grand. Bien sûr, il est très tôt dans le cycle des rumeurs – le lancement de la famille iPhone 16 est encore dans environ 14 mois – nous ne doutons donc pas que plus d’informations seront publiées à l’avenir. Restez à l’écoute.

