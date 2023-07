L’iPhone 16 Pro Max aura une caméra périscope « Super Telephoto »

La famille iPhone 15 n’est même pas encore sortie, mais on parle déjà de ses successeurs. Plus précisément, l’iPhone 16 Pro Max, attendu en septembre 2024. Cet appareil aura une fonctionnalité plutôt unique, selon le prolifique (et généralement fiable) Digital Chat Station en provenance de Chine.

Selon lui, l’iPhone 16 Pro Max sera équipé d’une caméra à zoom périscope « Super Telephoto ». Cette désignation fait apparemment référence à des caméras avec une distance focale supérieure à 300 mm, ce qui serait tout un exploit d’ingénierie, étant donné que l’iPhone 14 Pro Max actuel doit se contenter d’un maigre 77 mm sur son vivaneau de zoom, certes non périscope.

Selon certaines rumeurs, en septembre, l’iPhone 15 Pro Max marquerait les débuts d’un périscope sur un iPhone, et l’année prochaine, l’iPhone 16 Pro aura également un périscope – mais pas un « super téléobjectif ». Il est donc probable que l’iPhone 16 Pro obtiendra le périscope de l’iPhone 15 Pro Max, tandis que l’iPhone 16 Pro Max aura un système encore plus avancé.

Les super téléobjectifs sont souvent utilisés dans la photographie sportive et animalière, et ils sont également intéressants à utiliser pour les portraits, à condition que le photographe puisse être suffisamment éloigné du sujet.



De plus, la même source affirme que l’appareil photo principal de l’iPhone 16 Pro Max aura un capteur 12 % plus grand (taille de 1/1,14″) par rapport à l’iPhone 14 Pro Max (1/1,28″). L’iPhone 15 Pro Max devrait rester fidèle au matériel de son prédécesseur.

