L’iPhone 16 Pro d’Apple révèle un changement de conception confirmant une mise à niveau populaire

Les derniers iPhones d’Apple viennent d’être mis en vente et déjà, un démontage révèle une nouvelle conception de batterie à l’intérieur, et confirme également une excellente nouvelle : la batterie de l’iPhone 16 Pro est plus grande, et de combien.

Apple iPhone 16 Pro et Pro Max en finition titane du désert. Pomme

Apple avait déjà confirmé que les batteries de certains modèles peuvent désormais être retirées plus facilement, en les desserrant avec un faible courant électrique et nous avons maintenant des images pour montrer le nouveau look de la cellule.

L’iPhone 16 Pro a un revêtement métallique, ce qui correspond aux rapports précédents, selon le démontage sur la chaîne YouTube Technologie REWAcomme repéré par Joe Rossignol à MacRumors.

Le boîtier métallique est important car, comme vous vous en souvenez peut-être, il y a presque exactement un an, j’ai signalé en exclusivité que certains iPhones surchauffaient, et ce problème a été résolu plus tard par une mise à jour logicielle.

Apple avait déclaré à l’époque que le problème était dû à un bug d’iOS 17, mais il se peut qu’il ait concentré ses efforts sur les moyens de garantir que le problème thermique ne réapparaisse pas cette année.

Le démontage révèle cependant plus de détails, notamment celui de la batterie plus grande. Apple m’avait déjà directement confirmé que les quatre nouveaux iPhone avaient des batteries plus grandes que leurs prédécesseurs, et avait également déclaré plus largement que la durée de vie de la batterie serait plus longue dans les modèles 2024, y compris la plus longue durée de vie de la batterie jamais enregistrée pour un iPhone dans l’iPhone 16 Pro Max.

Et maintenant, nous avons un chiffre. La vidéo déclare que la capacité de la batterie est de 3 582 mAh, une augmentation significative par rapport à l’iPhone 15 Pro. La batterie de ce téléphone mesurait 3 274 mAh, ce qui signifie que la batterie de l’iPhone 16 Pro est en hausse de plus de 9 % par rapport au modèle de l’année dernière.

Les statistiques officielles d’Apple mesurent l’autonomie de la batterie dans des modes tels que la lecture vidéo, qui a augmenté de quatre heures, passant de 23 heures sur l’iPhone 15 Pro à 27 heures maintenant. Si vous n’avez utilisé votre iPhone que pour la lecture audio (et je ne suis pas sûr que quiconque le fasse), le modèle de cette année a une augmentation de 10 heures.

Le fait est que la durée de vie de la batterie est meilleure cette fois-ci, un résultat qui s’avérera probablement très populaire.

