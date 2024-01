L’iPhone 16 Pro bénéficierait d’un appareil photo ultra-large 48MP amélioré, de meilleures vitesses 5G et plus encore

Points clés à retenir L’iPhone 16 Pro sera doté d’un appareil photo, d’une puissance de traitement et de vitesses de réseau améliorés, notamment un appareil photo ultra large de 48 MP et un modem Qualcomm X75.

L’iPhone 16 standard comportera 8 Go de RAM, éventuellement pour une meilleure gestion de l’IA, et un WiFi 6E amélioré.

D’autres améliorations possibles de l’iPhone 16 Pro et de l’iPhone 16 Pro Max incluent un système thermique au graphène pour la gestion de la chaleur, une technologie de batterie empilée et une meilleure vitesse de charge.





Contrairement à Samsung et OnePlus, Apple lance une nouvelle série d’iPhone plus tard dans l’année, et 2024 ne fera pas exception. Bien que la date de sortie de la nouvelle série d’iPhone – l’iPhone 16 – soit inconnue, de nombreuses rumeurs circulent sur ses spécifications. Le dernier en date provient d’une source fiable et indique de meilleures vitesses de caméra et de réseau dans l’iPhone 16 Pro, plus de RAM dans le modèle iPhone 16 standard et d’autres changements importants qu’Apple prévoit d’introduire dans toute la gamme.

Dans une note aux investisseurs, l’analyste Jeff Pu nous a donné des détails sur ce à quoi s’attendre de la gamme iPhone 16 (via 9à5Mac). Selon les détails, l’iPhone 16 Pro sera très différent de l’iPhone 15 Pro – l’un des meilleurs téléphones du marché – en termes de matériel photo, de puissance de traitement et de vitesses de réseau. On dit qu’il est équipé d’un appareil photo ultra large de 48 MP – un grand pas en avant par rapport à l’objectif 12 MP de l’iPhone 15 Pro. L’analyste confirme également les précédentes rumeurs selon lesquelles la puce A18 Pro équiperait l’iPhone 16 Pro.

De plus, les modèles iPhone 16 Pro et Pro Max seraient équipés du modem Qualcomm X75, offrant de meilleures vitesses 5G que leurs prédécesseurs. Ils pourraient également prendre en charge le WiFi 7, selon Pu. Outre les modèles « Pro », les modèles Regular et « Plus » bénéficieront également d’améliorations significatives par rapport à leurs prédécesseurs.

L’iPhone 16 et l’iPhone 16 Plus d’entrée de gamme disposeront de 8 Go de RAM, ce qui constitue une mise à niveau significative par rapport aux 6 Go de mémoire de l’iPhone 15 actuel. Bien que cela ne soit pas confirmé par Pu, l’augmentation de 2 Go de RAM pourrait être due à une meilleure gestion des fonctionnalités d’IA qu’Apple a annoncé introduire dans iOS 18. La société technologique de Cupertino devrait également mettre à niveau les iPhone 16 et 16 Plus vers le WiFi 6E, qui vous pouvez trouver dans les modèles iPhone 15 Pro.

Cependant, la gamme iPhone 16 sera bien plus que des améliorations matérielles si l’on en croit les rumeurs précédentes. Les modèles “Pro” auraient un écran plus grand et meilleur avec prise en charge Dynamic Island, des batteries empilées pour une capacité et une durée de vie accrues, une charge rapide jusqu’à 40 W et un nouveau système thermique au graphène pour une meilleure gestion de la chaleur. Nous espérons que plus de détails apparaîtront à mesure que nous nous rapprochons du lancement officiel de la série iPhone 16.