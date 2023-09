L’iPhone 16 Pro aurait un périscope à tétraprisme l’année prochaine

L’une des caractéristiques phares de l’iPhone 15 Pro Max est la nouvelle caméra périscope avec zoom optique 5x. Le nouvel objectif équivalent à 120 mm présente une conception de tétraprisme innovante avec une ouverture lumineuse de f/2,8 et des pixels de 1,12 µm derrière un capteur de 12 MP. Analyste Apple Ming Chi Kuo suggère que le capteur périscope fera son chemin vers le plus petit iPhone 16 Pro l’année prochaine, apportant la parité avec le modèle Pro Max.









Périscope tétraprisme iPhone 15 Pro Max

Selon Kuo, Apple est confronté à des défis avec la production de l’iPhone 15 Pro Max en grande partie en raison de la hausse des coûts de production et des faibles taux de rendement associés au nouvel objectif zoom qui est exclusivement fourni par Largan Precision Co. D’après des rapports récents, l’iPhone 15 Pro Max est très demandé, ce qui peut entraîner des temps d’attente considérablement plus longs par rapport à l’iPhone 14 Pro Max de l’année dernière. Kuo s’attend à ce que la série iPhone 15 atteigne 80 millions d’expéditions d’ici la fin de l’année.

