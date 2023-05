L’iPhone 16 Pro 2024 offrira le plus grand écran jamais vu sur un iPhone

Selon les rumeurs, Apple introduirait à nouveau un écran plus grand sur l’iPhone avec le lancement de l’iPhone 16 Pro 2024, l’analyste Ross Young rapportant qu’Apple modifiera le rapport d’aspect de l’appareil pour créer l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max. plus haut et plus étroit.

Selon Young, l’iPhone 16 Pro comportera un écran de 6,27 pouces, tandis que l’iPhone 16 Pro Max comportera un écran de 6,86 pouces par rapport aux tailles de 6,1 pouces et 6,7 pouces de la série iPhone 14 Pro, qui est devrait rester le même avec la série iPhone 15 Pro à venir plus tard cette année.

Young suggère que l’iPhone 16 Pro continuera à proposer l’île dynamique avec ProMotion. Pour 2025, les analystes rapportent qu’Apple pourrait abandonner l’île dynamique et introduire son tout premier capteur Touch ID sous-affichage avec un nouveau système de caméra perforée.

La nouvelle suit après Mark Gurman de Bloomberg a affirmé dimanche que les modèles de la série Pro 2024 seront « quelques dixièmes de pouce en diagonale » plus grands que la gamme iPhone 14 Pro de génération actuelle.

Apple ne devrait pas dévoiler l’iPhone 16 avant l’automne de l’année prochaine, il y a donc de bonnes chances que les plans et les modifications de conception puissent changer d’ici là.

Nous ne savons pas encore grand-chose d’autre sur la série iPhone 16 étant donné que l’iPhone de prochaine génération d’Apple, l’iPhone 15, n’a pas encore été annoncé.