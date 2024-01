L’iPhone 16 pourrait être équipé d’un nouveau bouton d’appareil photo, selon un autre rapport

Les rumeurs d’un nouveau bouton d’appareil photo circulent depuis au moins septembre, lorsque MacRumeurs signalé sur la fonctionnalité en développement. Mais en même temps MacRumeurs signalé que le bouton serait capacitif, et donc simulerait une pression avec une vibration, L’information dit qu’il sera mécanique comme un bouton traditionnel, mais avec des fonctionnalités capacitives supplémentaires qui le rendent à la fois sensible au toucher et à la pression, permettant aux utilisateurs de glisser vers la gauche et la droite pour contrôler le zoom de l’appareil photo, ou d’appuyer légèrement pour régler la mise au point sur un sujet.