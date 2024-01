L’iPhone 16 pourrait être en difficulté

Cet article contient des liens d’affiliation ; si vous cliquez sur un tel lien et effectuez un achat, Digital Trends et Yahoo Inc. peuvent gagner une commission.

L’iPhone 16 ne sera probablement pas là avant septembre, mais un nouveau rapport sur le dernier d’Apple a déjà soulevé certaines inquiétudes. Le 30 janvier, l’analyste Apple Ming-Chi Kuo partagé quelques informations sur la prochaine série d’iPhone 16 – et rien de tout cela ne semble bon.

Selon Kuo, Apple aurait réduit ses expéditions d’iPhone pour 2024 – y compris la série iPhone 15 existante et l’iPhone 16 plus tard dans l’année – à 200 millions d’unités. Cela représente encore beaucoup d’iPhone, mais cela représente une diminution de 15 % d’une année sur l’autre par rapport à 2023. Kuo note : « Apple pourrait connaître la baisse la plus importante parmi les grandes marques mondiales de téléphones mobiles en 2024. »

Quelle est la raison de cette baisse drastique des expéditions d’iPhone ? Kuo rapporte que l’iPhone est confronté à des « défis structurels » qui contribueront à la baisse du nombre d’expéditions. Ces défis incluent « l’émergence d’un nouveau paradigme dans la conception de téléphones mobiles haut de gamme » ainsi que « le déclin continu des livraisons sur le marché chinois ».

Le « nouveau paradigme » mentionné par Kuo fait référence à l’essor des téléphones pliables et des outils d’IA générative. Samsung, OnePlus, Google et Motorola sont tous de grands acteurs dans le domaine du pliable. Google vante les fonctionnalités d’IA sur ses téléphones Pixel depuis des années, tandis que Samsung mise entièrement sur l’IA sur le Galaxy S24 avec sa nouvelle plate-forme Galaxy AI. Et cette poussée de l’IA semble fonctionner. Comme l’écrit Kuo, “Samsung a révisé à la hausse les expéditions de la série Galaxy S24 en 2024 de 5 à 10 %, tandis qu’Apple a révisé à la baisse les prévisions d’expédition de l’iPhone 15 au 1S24”.

Quant au déclin en Chine, Kuo affirme que la principale raison en est « le retour de Huawei et la préférence croissante des utilisateurs haut de gamme pour les téléphones pliables comme premier choix pour remplacer leur téléphone ».

Pour aggraver les choses, tout cela se produit parmi les rumeurs selon lesquelles l’iPhone 16 et l’iPhone 16 Pro seraient des mises à jour incrémentielles de leur iPhone15 et iPhone 15 Pro homologues. Nous avons entendu des rumeurs faisant état de spécifications d’appareil photo améliorées et de conceptions légèrement modifiées, mais 2024 sera probablement une année calme pour l’iPhone, surtout par rapport à ses concurrents.

Kuo double ce point dans son rapport en écrivant : « On s’attend à ce qu’Apple ne lance pas de nouveaux modèles d’iPhone avec des changements de conception importants et l’écosystème/applications GenAI plus complets/différenciés avant 2025 au plus tôt. D’ici là, cela nuira probablement à la dynamique des livraisons d’iPhone d’Apple et à la croissance de l’écosystème.

Apple vendra probablement encore beaucoup d’iPhone cette année, et la série iPhone 16 sera presque certainement des appareils bien accueillis. Il n’y a également aucune confirmation que la diminution de 15 % prévue par Kuo se produira. Cependant, il y a aussi le fait qu’Apple ne peut rester en sécurité avec l’iPhone qu’avant que les gens ne commencent à chercher d’autres options, qu’il s’agisse de téléphones pliables ou dotés d’astuces sophistiquées en matière d’IA. Si l’iPhone 16 n’a pas de réponse à ces problèmes, il semble qu’il pourrait avoir un impact réel et tangible sur Apple – et qui ne fera pas du bien.