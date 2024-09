L’iPhone 16 obtient un score de réparabilité plus élevé que l’iPhone 15

Les critiques techniques ne considèrent peut-être pas la gamme iPhone 16 comme la série d’iPhone la plus radicalement améliorée d’Apple, mais elle fait manifestement des progrès en matière de réparabilité (comme l’entreprise l’avait promis). Site Web de réparation iFixit a salué la série iPhone 16 dans un article de blog publié dimanche pour avoir fait « trois grands pas en avant pour la réparation », en référence à trois améliorations de conception clés.

Cette avancée intervient après des années de plaintes de la part des défenseurs des consommateurs selon lesquelles les appareils Apple soigneusement conçus sont à la fois coûteux et difficiles à réparer. Bien qu’Apple se soit opposée au mouvement du droit à la réparation pendant des années, la société basée à Cupertino a changé de position en novembre 2021 en annonçant le programme de réparation en libre-service, après la pression de diverses parties prenantes. Depuis lors, elle s’efforce de faire de l’iPhone un appareil plus réparable. En octobre dernier, Apple a déclaré qu’elle veillerait à ce que les ateliers de réparation indépendants et les consommateurs à travers les États-Unis aient accès aux fournitures de pièces, d’outils et de documents écrits nécessaires pour réparer ses iPhones et autres appareils.

Dans son article de blog, iFixit a souligné que l’iPhone 16 et l’iPhone 16 Plus utilisent désormais un adhésif fiable pour fixer la batterie sur ces modèles, qui, selon lui, peut se décoller lorsque vous faites passer un courant électrique à travers lui. Le site Web indique qu’il s’agit d’une nette amélioration par rapport aux « bandes adhésives capricieuses et cassantes » des années passées, faisant des réparations de batterie un « processus facilement répétable », même si cela nécessitera un nouvel outil.

Le deuxième changement mis en avant par iFixit est la possibilité améliorée de réparer l’iPhone 16 depuis l’arrière ou l’avant de l’appareil. « Il n’est pas idéal de devoir retirer un écran OLED ProMotion coûteux et fragile lors d’une réparation, donc pouvoir l’éviter pour des réparations simples simplifie les procédures », a écrit Kyle Wiens, l’auteur de l’article de blog iFixit. Cet accès était initialement disponible sur les modèles de base de l’iPhone 14. Cependant, il a fallu deux ans à Apple pour apporter cette fonctionnalité aux modèles Pro, soit aux quatre modèles de la gamme.

Enfin, comme indiqué dans un précédent démontage d’iFixit, la batterie de l’iPhone 16 Pro est enfermée dans un boîtier en acier dur au lieu d’une pochette souple. Wiens a noté que les batteries à cellules dures sont moins susceptibles d’être endommagées par le glissement d’un tournevis et sont donc moins susceptibles de prendre feu. L’iPhone 16 Pro n’a pas reçu le nouvel adhésif susmentionné, ce qui signifie que le retrait de la batterie peut parfois nécessiter de faire levier, indique le message. « Un boîtier rigide rendra ce processus plus sûr », note iFixit.

À la lumière de ces trois changements de conception clés, iFixit a accordé à la gamme iPhone 16 un score de réparabilité de sept sur 10. En comparaison, la série iPhone 15 a reçu un score de quatre sur 10. Cela place l’iPhone 16 à égalité avec l’iPhone 14, qui a également obtenu un score de réparabilité de sept sur 10.

Même si Apple a clairement amélioré la réparabilité de l’iPhone, il existe encore des moyens d’améliorer son produit le plus vendu, selon iFixit. Cela comprend l’utilisation de « types de vis moins difficiles » et le retrait plus facile de l’écran et de l’adhésif du panneau arrière sans chaleur.