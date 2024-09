L’iPhone 16, les nouveaux AirPods et d’autres points forts de la présentation des produits d’Apple

CUPERTINO, Californie (AP) — Apple a décidé de se concentrer sur l’intelligence artificielle en dévoilant son très attendu iPhone 16 ainsi qu’une série de nouvelles fonctionnalités qui viendront avec la prochaine mise à jour du système d’exploitation de l’appareil. Alors que la nouvelle gamme de téléphones était en tête d’affiche de la présentation de lundi, le géant de la technologie a également partagé des mises à jour de ses gammes de montres intelligentes et d’AirPod.

Voici toutes les annonces les plus importantes de l’événement « Glowtime » d’Apple.

Renseignements Apple

Les principales offres d’intelligence artificielle d’Apple sont regroupées et présentées sous le nom d’Apple Intelligence, révélées pour la première fois lors de la conférence des développeurs de l’entreprise en juin.

Ces fonctionnalités incluent la possibilité de rechercher des images dans votre bibliothèque en les décrivant, de créer des émojis personnalisés, de résumer les e-mails et de hiérarchiser les notifications. Apple Intelligence va également mettre à niveau l’assistant virtuel d’Apple, Siri, pour lui permettre de mieux comprendre les requêtes et de prendre conscience des actions à l’écran qui se déroulent sur le téléphone, ce qui, espérons-le, le rendra plus utile.

Qu’est-ce qui différencie Apple de ses concurrents Samsung et Google ? L’entreprise tente de préserver son engagement de longue date en matière de confidentialité en adaptant son IA de manière à ce que la plupart de ses fonctions soient traitées sur l’appareil lui-même plutôt que dans des centres de données distants. Lorsqu’une tâche nécessite une connexion à un centre de données, Apple promet qu’elle sera effectuée de manière étroitement contrôlée afin de garantir qu’aucune donnée personnelle ne soit stockée à distance.

La plupart des fonctions d’intelligence artificielle d’Apple seront déployées dans le cadre d’une mise à jour logicielle gratuite d’iOS 18, le système d’exploitation qui équipera l’iPhone 16, qui sera déployé d’octobre à décembre. L’anglais américain sera la langue principale au lancement, mais une mise à jour permettant d’utiliser d’autres langues sortira l’année prochaine, selon Apple.

iPhone 16 et le bouton de l’appareil photo

L’iPhone 16 Pro et Pro Max offriront des écrans légèrement plus grands et des variantes de la puissante puce A18, qui donne à Apple la puissance de calcul dont ses appareils ont besoin pour exécuter les fonctions d’IA.

L’iPhone 16 « a été conçu dès le départ pour Apple Intelligence », a déclaré le PDG Tim Cook lors de l’événement de lundi.

À l’autre extrémité du spectre, le plus grand changement physique apporté à la gamme iPhone 16 se présente sous la forme d’un bouton de commande d’appareil photo dédié. Le bouton répond aux clics et aux gestes, permettant aux utilisateurs de prendre rapidement des photos, de prévisualiser une prise de vue ou de démarrer l’enregistrement vidéo.

Le bouton permet également aux propriétaires d’utiliser quelque chose appelé Visual Intelligence, qui indiquera à l’iPhone 16 de rechercher automatiquement les éléments dont vous prenez des photos.

Les téléphones seront commercialisés à partir du 20 septembre. L’iPhone 16 sera vendu au prix de 799 $, le modèle Plus à 899 $. L’iPhone 16 Pro coûtera 999 $, tandis que le Pro Max sera vendu à 1 199 $.

Mises à niveau de l’Apple Watch

L’Apple Watch Series 10 est dotée d’un écran OLED grand angle plus grand et plus lumineux qui permettra aux utilisateurs de mieux voir la montre sous un angle. Mais Apple a concentré une grande partie de sa présentation sur la capacité de l’appareil à détecter les signes d’apnée du sommeil.

Le nouvel appareil est également proposé pour la première fois dans une finition en titane, rejoignant une tendance de longue date dans l’industrie horlogère consistant à proposer une alternative plus résistante, plus légère et perçue comme de meilleure qualité aux matériaux traditionnels.

La montre Série 10 démarre à 399 $ et sera disponible le 20 septembre.

Les Airpods se tournent vers un appareil d’écoute

La nouvelle série AirPods 4 sera dotée d’une puce améliorée pour une meilleure qualité audio et sera dotée d’une suppression du bruit plus active.

Si vous perdez fréquemment vos écouteurs, les nouveaux AirPods émettront également un son lorsque vous les localiserez via l’application Find My.

Dans une mise à jour axée sur le domaine médical des AirPods Pro 2, Apple a déclaré qu’elle mettrait à niveau les appareils afin qu’ils puissent fonctionner comme une aide auditive en vente libre. Une mise à jour logicielle gratuite fournira la mise à niveau et inclura également des options pour aider à protéger l’audition et la possibilité d’administrer un test auditif de qualité clinique.

Le modèle AirPod 4 coûte 129 $, tandis que la version avec suppression active du bruit coûtera 179 $. Ils seront tous deux expédiés le 20 septembre.