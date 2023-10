L’une des manières assez transparentes par lesquelles Apple a tenté, ces dernières années, d’augmenter son revenu moyen par unité d’iPhone vendue, consiste à différencier inutilement les fonctionnalités entre les iPhones « vanille » (lire : moins chers) et les Pros plus chers. Nous en sommes arrivés au point où les modèles vanille sont désormais alimentés par des chipsets différents et plus anciens afin d’économiser de l’argent à Apple et de protéger sa marge bénéficiaire.

Cela pourrait cependant changer l’année prochaine. Selon une note de recherche de Jeff Pu, un analyste qui couvre Apple et sa chaîne d’approvisionnement et qui a des antécédents décents, envoyée à Haitong International Securities à Hong Kong, les quatre modèles d’iPhone 16 seront alimentés par des puces A18.

C’est loin de la gamme de cette année, où l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus reçoivent l’A16 Bionic, tandis que l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max sont tous deux alimentés par la puce A17 Pro.

Maintenant, vous pensez peut-être qu’Apple va enfin cesser de faire des capacités du chipset l’une des principales ventes incitatives de sa gamme Pro, mais vous vous trompez. Vous voyez, même si les quatre modèles utiliseront une puce A18 en 2024, ce ne sera pas la même, semble-t-il, car l’iPhone 16 et l’iPhone 16 Plus seraient livrés avec l’A18, tandis que l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max aura l’A18 Pro, ce qui implique fortement plus de punch.

Donc, en fin de compte, Apple pourrait simplement renommer ses chipsets afin de donner l’impression que les iPhones vanille sont plus proches en termes de spécifications matérielles de leurs parents Pro. On ne sait pas à quel point l’A18 sera différent de l’A17 Pro utilisé dans les iPhones Pro de cette année, nous devrons attendre et voir.

Quoi qu’il en soit, les A18 et A18 Pro seront fabriqués par TSMC selon son procédé 3 nm de deuxième génération « N3E », qui sera moins cher et produira de meilleurs rendements que le « N3B » utilisé pour l’A17 Pro, selon TSMC.

