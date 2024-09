L’iPhone 16 et les Airpods seraient parmi les nouveautés

Apple s’apprête à dévoiler sa dernière gamme d’iPhone ainsi que d’autres mises à jour de produits lors de son événement Apple lundi.

L’événement de septembre, dont le slogan est « It’s Glowtime », serait centré sur l’offre de téléphonie phare du géant de la Silicon Valley, qui pourrait être mise à niveau pour prendre en charge les capacités d’intelligence artificielle et améliorer l’appareil photo du téléphone.

Les observateurs d’Apple suggèrent également que l’Apple Watch et les Airpods devraient recevoir une mise à niveau.

L’événement Apple débutera à 13h00 EDT/10h00 PDT lundi et sera diffusé sur le site Web de la société et sur la chaîne YouTube.

Voici ce qui, selon les rumeurs, sera dévoilé lors de l’événement « It’s Glowtime » d’Apple

iPhone 16 et 16 Plus

L’annonce la plus attendue d’Apple lundi est la nouvelle gamme iPhone 16.

La mise à niveau majeure qui, selon les rumeurs, figurerait dans l’iPhone 16 est une nouvelle puce A18 avec 8 Go de RAM pour permettre la prise en charge d’Apple Intelligence, le logiciel d’intelligence artificielle de la société.

9to5Mac a rapporté en mars que la nouvelle puce a été conçu pour prendre en charge l’intelligence artificielle sur l’appareil.

Les nouveaux modèles devraient être dotés d’un bouton d’action, remplaçant le bouton de sourdine de l’iPhone 15 qui était auparavant intégré à l’iPhone 15 Pro et Pro Max, selon MacRumors.

Le caméras sur l’iPhone 16 L’iPhone 15 sera probablement réorienté de l’orientation diagonale de l’iPhone 15 vers la disposition verticale observée dans les modèles Pro de la dernière génération. Le changement, selon 9to5Mac, vise à prendre en charge l’enregistrement de vidéos spatiales.

Ming-Chi Kuo, analyste chez Apple prédit sur les réseaux sociaux site X que la société sortira l’iPhone 16 et l’iPhone 16 plus en noir, vert, rose, bleu, blanc.

iPhone 16 Pro et Pro Max

La gamme premium d’iPhone devrait bénéficier d’écrans plus grands et d’une solution aux problèmes de gestion de la chaleur du modèle précédent.

MacRumors a rapporté que le écrans de l’iPhone 16 Pro et Pro Max Les deux modèles seraient chacun 0,2 pouces plus grands que le modèle équivalent d’iPhone 15, soit 6,3 pouces et 6,9 pouces respectivement. Le site a suggéré que les téléphones seraient légèrement plus grands que leurs prédécesseurs.

9to5Mac rapporte que l’iPhone 16 Pro pourrait connaître le même sort Caméra tétraprisme à zoom 5x qui est actuellement exclusif à l’iPhone 15 Pro Max. Le modèle pourrait être capable d’enregistrer des vidéos en résolution 4K à 120 ips pour la première fois.

La ligne supérieure pourrait voir l’ajout d’un « bouton de capture » qui ouvrirait et actionnerait l’appareil photo du téléphone. 9to5Mac a rapporté que le bouton pourrait apparaître sur tous les modèles tandis que MacRumors a suggéré qu’il pourrait s’agir d’une fonctionnalité exclusive Pro et Pro Max.

Une photo divulguée par l’observateur d’Apple Kotusami Ito posté sur X en novembre a présenté un prototype de boîtier de batterie qui pourrait être utilisé dans l’iPhone 16 Pro et Pro Max pour éviter les problèmes de surchauffe qui ont affecté l’iPhone 15 Pro. Le boîtier utiliserait un couvercle en métal au lieu d’un couvercle en étain.

Kuo a prédit que l’iPhone 16 Pro et Pro Max seront disponibles en noir, blanc ou argent, gris et rose.

AirPods 4

Mark Gurman de Bloomberg a rapporté en novembre que la société était planifier une refonte à l’offre d’écouteurs sans fil et 9to5Mac a suggéré que les résultats de la restructuration devraient être publiés lundi.

La société va abandonner les Airpods 2 et Airpods 3, regroupant les appareils portables d’entrée et de milieu de gamme sous la bannière Airpods 4.

Les Airpods d’entrée de gamme n’auront probablement pas de suppression du bruit tandis que l’offre de milieu de gamme le sera. 9to5Mac rapporte que les Airpods Pro ne verront aucun changement avant 2025.

Apple Watch

Chacune des offres horlogères d’Apple devrait connaître des mises à niveau lundi.

Série 10

La société semble prête à annoncer l’Apple Watch Series 10. Les changements notables incluent des offres de tailles de boîtier plus grandes à 45 mm et 49 mm et des écrans plus grands selon 9to5Mac.

SE

Gurman a rapporté que le plus récent Apple Watch SE pourrait échanger sa coque en aluminium contre une coque en « plastique rigide » dans sa newsletter Power on. La société a remplacé le fond du boîtier de la montre connectée d’entrée de gamme par un matériau composite en nylon en 2022.

Ultra 3

Les rumeurs sont rares concernant l’Ultra 3, bien que 9to5Mac ait suggéré que la montre pourrait recevoir une nouvelle puce mais aucune mise à jour matérielle.

Calendrier de mise à jour iOS 18

USA TODAY a précédemment rapporté que l’événement présentera probablement le calendrier de sortie d’iOS 18.

Le système d’exploitation a été dévoilé lors de la Worldwide Developers Conference en juin, où Apple a montré que le système intégrerait Apple Intelligence.