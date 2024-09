L’iPhone 16 d’Apple se vend déjà à prix réduit en Chine, alors que le retard de l’IA freine la demande

Les détaillants en ligne en Chine ont réduit les prix de La nouvelle série iPhone 16 d’Apple avant sa sortie officielle, alors que les consommateurs du plus grand marché de smartphones au monde attendent avec impatience la sortie du premier logiciel d’intelligence artificielle (IA) embarqué de la société américaine.

Pinduoduo, filiale de PDD Holdings, l’une des plateformes de commerce électronique les plus populaires du pays, a commencé à vendre l’iPhone 16 Plus avec 512 gigaoctets de stockage pour 8 999 yuans (1 268 dollars), soit une remise de 10 % par rapport au prix officiel de 9 999 yuans. L’iPhone 16 de 128 Go est vendu avec une remise encore plus importante de 11 %.

Pinduoduo et la place de marché Taobao d’Alibaba Group Holding ont tous deux accordé une remise de 4 % sur la version 256 Go de l’iPhone 16 Pro Max haut de gamme, abaissant son prix de 400 yuans à 9 599 yuans. La plateforme d’achat Tmall d’Alibaba offre également aux acheteurs la possibilité de payer un nouveau téléphone Apple en 24 versements sans intérêts.

Alibaba est propriétaire du South China Morning Post.

Un Apple Store à Pékin. Photo : AFP