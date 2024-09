L’iPhone 16 d’Apple est doté de GenAI et d’Airpods pour prothèses auditives

Lors du récent événement de lancement à Cupertino, Apple Intelligence a fait ses débuts, marquant une étape importante pour le géant de la technologie.

La nouvelle série d’iPhone est la première d’Apple à intégrer pleinement les capacités d’intelligence artificielle (IA) sur l’appareil, y compris la dernière série de chipsets A18. Le déploiement des fonctionnalités d’Apple Intelligence débutera aux États-Unis en anglais en octobre 2024, avec des plans d’extension à d’autres pays en décembre et la prise en charge de davantage de langues en 2025.

Bien qu’Apple ait été le dernier grand constructeur à intégrer l’IA dans ses appareils, l’entreprise a réitéré les mêmes annonces en matière d’IA faites lors de sa Worldwide Developers Conference (WWDC) en juin 2024, sans rien introduire de nouveau. Apple Intelligence se concentrera sur la génération de langage, d’images et d’actions, en tirant parti du contexte personnel et en s’appuyant sur divers modèles génératifs intégrés aux appareils. Ces modèles apprendront et s’adapteront de manière dynamique aux utilisateurs individuels.

Si Apple Intelligence inclura à la fois des modèles génératifs intégrés aux appareils et des modèles basés sur le cloud, le traitement intégré aux appareils est au cœur de l’intelligence d’Apple. Siri jouera un rôle central dans ses efforts d’intelligence, offrant un contexte conversationnel, la possibilité de basculer entre le texte et la voix, la reconnaissance à l’écran et la possibilité d’effectuer des actions au sein d’une application.

Concurrence avec l’IA Gemini de Google

Google a pris le pas sur Apple en visant à intégrer ses modèles d’IA Gemini dans 200 millions d’appareils Android d’ici la fin de 2024, incitant Apple à annoncer ses propres fonctionnalités d’IA.

Cependant, l’intelligence artificielle d’Apple sera dans un premier temps en mode bêta sur ses derniers modèles, l’intégration dans l’écosystème de l’entreprise se faisant progressivement au fil des années. En attendant, la dernière innovation de Google, son assistant vocal basé sur GenAI, Gemini Live, est déjà accessible non seulement sur la série de smartphones Pixel 9 récemment annoncée, mais aussi sur toute une gamme d’appareils Android.

Le prochain cycle de l’iPhone est crucial pour Apple, car l’entreprise cherche à se remettre de ventes décevantes, notamment en Chine, à s’adapter aux contrôles réglementaires et à regagner la capitalisation boursière perdue au profit de Microsoft et Nvidia en raison de leur activité d’intelligence artificielle. Apple devra promouvoir efficacement ses capacités d’intelligence artificielle pour réussir.

Potentiel de marché pour les Apple AirPods Pro 2

L’intégration de fonctionnalités d’aide auditive dans les écouteurs a longtemps été retardée dans l’industrie. Les AirPods Pro 2 d’Apple sont devenus le premier appareil grand public à intégrer une fonction d’aide auditive, la rendant ainsi accessible aux utilisateurs.

Les modèles d’apprentissage automatique facilitent l’amélioration de l’audition de l’utilisateur sur la base d’un test préliminaire. Tous les appareils grand public Apple appartenant à un utilisateur intégreront le score d’audition obtenu via les AirPods Pro 2, ajustant automatiquement leur sortie audio en conséquence. Cela illustre la fonctionnalité transparente au sein de l’écosystème de l’entreprise, que les concurrents d’Android auront du mal à reproduire.

L’histoire continue

L’ajout d’une fonction d’aide auditive devrait inciter les concurrents à adopter rapidement des fonctionnalités similaires. Les AirPods de troisième génération d’Apple ont connu des ventes médiocres, mais l’amélioration des AirPods Pro représente une amélioration significative. Avec environ 1,5 milliard de personnes dans le monde souffrant de divers degrés de perte auditive, le potentiel de marché pour ce produit est considérable.

« L’iPhone 16 d’Apple est doté de GenAI et d’Airpods pour prothèses auditives » a été créé et publié à l’origine par Verdictune marque appartenant à GlobalData.