L’iPhone 15 Pro serait à nouveau lancé avec une « hausse de prix majeure »

Selon certaines rumeurs, Apple augmenterait une fois de plus le prix de ses iPhones de la série Pro, à commencer par l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max, l’analyste principal de DigiTimes, Luke Lin, affirmant que la nouvelle gamme s’accompagnerait d’une « hausse de prix majeure ».

Comme le rapporte MacRumeursLin dit qu’Apple a demandé aux fournisseurs de produire entre 80 et 90 millions d’unités ‌iPhone 15‌ pour le second semestre 2023, contre 90 à 100 millions d’unités produites par les fournisseurs pour les modèles iPhone 14 l’année dernière au cours de la même période.

Selon Lin, Apple prépare une « hausse majeure des prix » pour l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max, bien que les iPhone 15 et iPhone 15 Plus classiques devraient rester au même prix que l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus qu’ils remplaceront. .

L’augmentation des prix des modèles de la série Pro devrait être due à l’utilisation de titane pour le châssis de l’appareil, aux nouvelles technologies incluant la puce A17 Bionic et aux caméras améliorées, à savoir le nouvel objectif périscope qui, selon les rumeurs, serait le plus grand de 6,7 pouces. iPhone 15 Pro Max.