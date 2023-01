L’iPhone 15 Pro sera doté d’un nouveau cadre en titane, de boutons à semi-conducteurs, d’un port USB-C et d’une RAM accrue, selon un analyste

Apple donnera à l’iPhone 15 Pro un tout nouveau cadre en titane, selon Jeff Pu, analyste chez Haitong International Research, qui prévoit que le prochain iPhone haut de gamme phare aura des boutons à semi-conducteurs et une RAM accrue.

Dans une note détaillée aux investisseurs, dans laquelle les analystes suggèrent que la prochaine Apple Watch Ultra pourrait comporter un nouvel écran Micro LED plus grand et cette entreprise sur laquelle je travaille de nouveaux AirPods plus abordables pour rivaliser avec les écouteurs concurrentsPu s’attend à ce qu’Apple lance quatre nouveaux modèles d’iPhone en 2023, dont l’iPhone 15 de 6,1 pouces, l’iPhone 15 Plus de 6,7 pouces, l’iPhone 15 Pro de 6,1 pouces et l’iPhone 15 Pro Max de 6,7 pouces.

Pour l’iPhone 15 Pro de 6,1 pouces et l’iPhone 15 Pro Max de 6,7 pouces, Pu s’attend à ce que les modèles aient un cadre en titane similaire à l’Apple Watch Ultra, des boutons de volume et d’alimentation à semi-conducteurs avec retour haptique de deux moteurs Taptic supplémentaires, plus 2 Go de RAM supplémentaire par rapport à la gamme iPhone 14 Pro, portant la RAM totale disponible à 8 Go.

Pu s’attend à ce que l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max incluent une nouvelle puce A17 Bionic fabriquée avec le processus 3 nm de TSMC, tandis que l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus seront probablement équipés de la puce A16 Bionic, les quatre modèles devant être équipés d’USB-C sur Foudre.

Citant les vérifications de la chaîne d’approvisionnement comme source, l’analyste rapporte que, comme on le disait précédemment, Apple devrait apporter un objectif de caméra périscope à l’iPhone 15 Pro Maxoffrant des capacités de zoom optique au-delà de ce qui est actuellement possible sur l’iPhone, offrant éventuellement un zoom optique jusqu’à 10x tout en minimisant le bruit de l’image.