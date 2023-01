L’iPhone 15 Pro pourrait voir une durée de vie de la batterie plus longue grâce à la nouvelle gamme de puces

Les puces de nouvelle génération du partenaire Apple Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. est entré dans la production de masse, a annoncé jeudi la société. TSMC met en évidence la réduction de la consommation d’énergie de la nouvelle puce, signalant peut-être une durée de vie de la batterie plus longue pour l’iPhone 15 Pro et Pro Max.

Les nouvelles puces seront construites sur un processus de 3 nanomètres, qui, selon TSMC, nécessitera 30% à 35% d’énergie en moins par rapport à ses puces de 5 nanomètres. Cependant, étant donné qu’Apple conçoit ses propres processeurs pour iPhone, il est impossible de savoir exactement à quoi s’attendre du prochain iPhone uniquement basé sur les avancées de TSMC. Au lieu de cela, les nouvelles suggèrent que la technologie de processeur 3 nanomètres de TSMC sera disponible pour qu’Apple puisse l’utiliser dans le prochain iPhone s’il choisit de le faire. Le matériel ne raconte pas non plus toute l’histoire en ce qui concerne la durée de vie de la batterie ; le logiciel joue également un grand rôle.

TSMC établit également des comparaisons entre ses puces 3 nm et 5 nm en ce qui concerne la consommation d’énergie. Le processeur A16 Bionic qui alimente l’iPhone 14 Pro et Pro Max est construit sur un processus de 4 nanomètres. Pourtant, la miniaturisation des circuits se traduit généralement par de meilleures performances car davantage de fonctionnalités peuvent tenir à l’intérieur de la puce, comme le souligne mon collègue Stephen Shankland dans sa couverture de l’A16 Bionic.

Si Apple maintient la stratégie qu’il a suivie avec la génération iPhone 14, sa nouvelle puce de smartphone n’arrivera que dans ce que l’on s’attend à ce qu’on appelle les iPhone 15 Pro et Pro Max. L’iPhone 14 Pro et 14 Pro Max, par exemple, fonctionnent sur la nouvelle puce A16 Bionic d’Apple, tandis que le processeur A15 Bionic de la génération précédente d’Apple alimente les iPhone 14 et 14 Plus classiques. En supposant qu’Apple conserve la même convention de dénomination, sa prochaine puce iPhone s’appellera probablement l’A17 Bionic.

Apple n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNET sur ce que la nouvelle puce de TSMC pourrait signifier pour l’iPhone 15.

Apple lance généralement de nouveaux modèles d’iPhone en septembre. Il est possible que la gamme d’iPhone 15 soit le premier téléphone de l’entreprise à utiliser la charge USB-C au lieu du connecteur Lightning propriétaire d’Apple grâce aux nouvelles réglementations de l’Union européenne. Sinon, des rumeurs suggèrent qu’un téléobjectif de style périscope et de nouveaux boutons à semi-conducteurs pourraient être en magasin pour les prochains iPhones d’Apple.