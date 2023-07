L’iPhone 15 Pro pourrait faire face à de «graves pénuries» au lancement

Les rapports suggèrent à nouveau que l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max pourraient faire face à de «graves pénuries» au lancement, avec L’information affirmant que des problèmes de fabrication d’écrans pourraient entraîner la disponibilité d’un nombre limité d’appareils lorsque les nouveaux modèles seront lancés plus tard cette année.

Le rapport suit après que l’analyste en valeurs mobilières Wamsi Mohan de Bank of America a déclaré jeudi qu’il croyait Apple pourrait finir par repousser le lancement de sa prochaine série d’iPhone 15 à octobrede retour de sa fenêtre de lancement habituelle de septembre.

L’information dit le fournisseur Apple Foxconn a commencé à produire « des centaines de milliers d’unités de l’appareil pour tester la fiabilité avec laquelle ils peuvent construire le produit sans défauts », le processus mettant en évidence un défaut avec certains écrans fabriqués par LG, qui ont échoué aux tests de fiabilité.

Il est entendu qu’Apple peaufine à plusieurs reprises la conception de l’écran de LG afin qu’il puisse passer les tests.

Apple devrait annoncer quatre nouveaux modèles d’iPhone 15 à l’automne, dont un iPhone 15 de 6,1 pouces, un iPhone 15 Plus de 6,7 pouces, un iPhone 15 Pro de 6,1 pouces et un iPhone 15 Plus de 6,7 pouces.

Les quatre 15 modèles seront dotés de l’île dynamique et que 120 Hz ProMotion restera exclusif aux iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max haut de gamme.

Jusqu’à récemment, la rumeur disait qu’Apple pourrait adopter une nouvelle conception de bouton à semi-conducteurs pour l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max, qui verrait les nouveaux modèles abandonnez les boutons physiques de volume et d’alimentation trouvé sur les appareils de la génération actuelle pour un nouveau bouton à semi-conducteur unique non mobile qui simulera la sensation des boutons physiques via un logiciel, bien qu’il soit maintenant entendu que ces plans ont été abandonnés.

Selon les rumeurs, les nouveaux appareils remplaceraient le connecteur Lighting par USB-C, bien que selon une rumeur, Apple limitera probablement les vitesses de transfert USB-C rapides vers les modèles ‌iPhone 15‌ Pro haut de gamme et non vers les iPhone 15 et iPhone 15 Plus classiques.