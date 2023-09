L’iPhone 15 Pro pourrait bientôt montrer pourquoi les caméras périscopes sont géniales

Si les rumeurs sont fondées, l’iPhone 15 Pro recevra une caméra périscope. Ce n’est probablement excitant que si vous savez de quoi il s’agit. Si ce n’est pas le cas, nous sommes là pour vous l’expliquer.

En bref, un appareil photo périscope utilise une ingénierie intelligente pour intégrer un téléobjectif volumineux dans un boîtier de smartphone compact afin que vous puissiez prendre des photos de sujets éloignés comme des montagnes ou des musiciens.

Apple n’a pas commenté cette histoire, mais une caméra périscope est une évidence. Les appareils photo sont la caractéristique la plus importante de la plupart des téléphones, comme en témoigne le temps que les fabricants consacrent à détailler les nouvelles capacités lors de chaque événement de lancement et la profusion d’objectifs surgissant à l’arrière des nouveaux modèles. Prendre des photos et des vidéos est l’une des utilisations personnelles les plus importantes de nos téléphones.

Nous découvrirons le 12 septembre lors de l’événement « Wonderlust » d’Apple ce que la société a intégré dans la nouvelle gamme iPhone 15.

Voici un aperçu des caméras périscopes et pourquoi elles conviennent parfaitement à l’iPhone 15 Pro.

Pourquoi Apple ajouterait-il une caméra périscope à l’iPhone 15 Pro ?

La raison principale est de fournir aux clients iPhone de meilleures options de photographie. La raison secondaire est de rattraper la concurrence.

Pour la photographie sur iPhone, un zoom optique 5x ou 6x serait utile dans de nombreuses situations. Les téléobjectifs sont utiles pour photographier des personnes un peu plus éloignées, comme des enfants dans une aire de jeux ou Taylor Swift sur une scène. La photographie de nature et de paysage bénéficie également d’une meilleure portée téléobjectif.

Les téléphones Pixel haut de gamme de Google sont équipés de téléobjectifs périscopes depuis 2022. Un prisme redirige la lumière à l’intérieur du boîtier de l’appareil photo pour accueillir des zooms plus longs qui seraient autrement trop épais pour un smartphone. Google; capture d’écran de Stephen Shankland/CNET

La suite d’appareils photo iPhone 14 Pro est livrée avec un téléobjectif à zoom 3x, l’équivalent d’un objectif 72 mm sur un appareil photo reflex numérique. C’est utile, mais cela est bien en deçà de l’appareil photo 5x du Pixel 7 Pro de Google ou des appareils photo 3x et 10x du Samsung Galaxy S23 Ultra. L’iPhone est compétitif (et enlevant des parts de marché à Android rivaux), mais sa photographie au téléobjectif est un point faible en termes de compétitivité.

Comment fonctionne une caméra périscope ?

Le problème fondamental des téléobjectifs est qu’ils nécessitent des ensembles d’objectifs physiquement plus longs. Il n’existe pas de solution simple pour contourner ces limites de l’optique, de la physique et de l’ingénierie.

Les caméras périscopes, également appelées caméras pliées, fonctionnent en construisant une grande partie de cette longueur latéralement à l’intérieur du corps du téléphone. L’objectif extérieur ressemble à celui d’un appareil photo de téléphone ordinaire, mais derrière il se trouve un prisme ou un miroir qui fait rebondir la lumière à 90 degrés. Un brevet Apple de 2016 pour un « système de téléobjectif plié » affiche les deux options.

Les prismes sont des blocs de verre ou de plastique transparents inclinés qui sont utilisés depuis des décennies dans les équipements optiques, par exemple les jumelles ou les viseurs des appareils photo reflex. Les prismes de haute qualité ne dégradent pas beaucoup la qualité de l’image.

Les caméras périscopes d’aujourd’hui offrent un zoom 5x, l’équivalent d’une distance focale d’environ 120 mm sur un appareil photo traditionnel. Mais en utilisant uniquement les pixels centraux d’un capteur d’image haute résolution, le Pixel 7 Pro de Google peut également prendre des photos avec un zoom 10x, environ 240 mm, sans aucune astuce de grossissement numérique.

Apple a breveté une technologie de caméra périscope en 2016, montrant des conceptions avec un prisme ou un miroir pour renvoyer la lumière vers les optiques plus longues requises par les téléobjectifs. Pomme

Comment les caméras périscopes se comparent-elles aux caméras traditionnelles ?

Un appareil photo périscope vous offre un meilleur zoom, mais ne vous attendez pas à égaler ce que les photographes sérieux peuvent faire avec un appareil photo traditionnel et un téléobjectif modeste, et encore moins un 13 000 $, supertéléobjectif de 7 livres c’est difficile à mettre dans votre sac à dos. Dans mon utilisation, j’ai trouvé les modes 5x et 10x du Pixel 7 Pro utiles pour identifier les oiseaux, par exemple, mais pas pour en produire des photos particulièrement belles.

La raison de cette limite : les caméras périscope ont encore des capteurs d’image relativement petits qui ont du mal à supporter une lumière plus faible. Les capteurs plus grands offrent une qualité d’image supérieure, mais ils coûtent plus cher, et plus le capteur est grand, plus l’objectif qui l’accompagne est grand et coûteux.

L’un des problèmes des caméras périscopes est qu’elles peuvent remplacer les caméras à téléobjectif moyen utiles. Le Galaxy S23 Ultra de Samsung résout ce problème en incluant un appareil photo conventionnel 3x complet ainsi qu’un périscope 10x. Les capteurs d’image à plus haute résolution comme ceux du Pixel 7 et de l’iPhone 14 Pro offrent des modes 2x qui compensent. Plus inhabituel, le téléphone Xperia 1 V de Sony dispose d’un véritable zoom atteignant en continu un zoom de 3,5x à 5,2x.

Si la rumeur d’un capteur de caméra principal plus grand dans l’iPhone 15 Pro est vraie, cela pourrait également aider à faciliter d’autres options de zoom pour Apple. D’année en année, les smartphones phares se rapprochent de la flexibilité du zoom des appareils photo traditionnels.