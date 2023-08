L’iPhone 15 Pro Max sera le nouvel iPhone le plus populaire, et devrait représenter 35 à 40 % des expéditions

Le prochain iPhone 15 Pro Max d’Apple devrait être le plus populaire des quatre nouveaux modèles de la série, selon un rapport de analyste réputé Ming-Chi Kuoqui affirme que l’appareil, l’iPhone le plus cher à ce jour, représentera probablement 35 à 40 % des expéditions d’iPhone 15.

Dans un rapport publié mardi, Kuo déclare que « l’iPhone 15 Pro Max, l’iPhone le plus cher, représente 35 à 40 % des expéditions de la série iPhone 15, soit la part la plus élevée. Les expéditions d’iPhone 15 Pro Max au cours des 2S24 ont également augmenté de 10 à 20 % en glissement annuel par rapport à l’iPhone 14 Pro Max au cours de la même période.

Kuo pense que le succès de l’iPhone 15 Pro Max sera probablement attribué au nouvel objectif de caméra périscope, qui sera disponible exclusivement sur le modèle Pro Max de 6,7 pouces.

« Apple est optimiste quant à l’argument de vente du périscope, qui n’est disponible que sur l’iPhone 15 Pro Max », déclare Ku0.

Les prochains iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max d’Apple devraient apporter des améliorations substantielles par rapport à la série iPhone 14 de la génération actuelle.

iPhone 15 Pro : tout ce que nous savons jusqu’à présent

L’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max devraient tous deux présenter un design amélioré avec un nouveau châssis plus léger et plus solide, des performances de batterie améliorées, une toute nouvelle option de couleur bleu foncé, des cadres plus fins, la nouvelle puce A17 Bionic d’Apple et une prise en charge. pour l’USB-C, abandonnant le connecteur Lightning propriétaire pour une meilleure connectivité des accessoires.