L’iPhone 15 Pro Max montre sa puissance sur AnTuTu

L’A17 Pro d’Apple est un chipset rapide, comme nous l’avons vu lors de son test Geekbench et nous pouvons maintenant voir comment il se comporte sur AnTuTu. Sans surprise, l’A17 Pro à l’intérieur des iPhone 15 Pro et 15 Pro Max est l’un des téléphones les plus rapides sur AnTuTu avec un score combiné de 1 641 883 points.

À titre de référence, la puce A16 Bionic de l’année dernière a obtenu un score de 1 474 011, tandis que la puce Apple M1 trouvée sur les ordinateurs portables et iPad Apple est à un cheveu avec 1 754 456 points. Le 15 Pro Max devance également le nubia Red Magic 8 Pro+, leader sur Android, qui ne marque « que » 1 632 859 points.









Carte de score de l’iPhone 15 Pro Max sur AnTuTu

L’A17 Pro affiche un score CPU de 392 643 points et un score de 597 734 points pour le département GPU. Apple a affirmé que sa nouvelle puce A17 Pro offre une amélioration de 20 % par rapport à l’A16 Bionic sortante dans le département GPU et AnTuTu montre une différence de près de 27 % en faveur du GPU du chipset le plus récent. L’A17 Pro est également en tête du test du département mémoire avec un score de 306 164.

