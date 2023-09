L’iPhone 15 Pro Max est le produit phare d’Apple le plus compétitif depuis des années

Il y a quelque chose de spécial dans un événement iPhone. Il s’agit des annonces téléphoniques de fin d’été les plus excitantes et probablement du plus grand événement téléphonique de l’année.

Mais les mises à niveau de l’iPhone sont devenues une affaire un peu ennuyeuse ces dernières années. Cela a changé cette année : l’iPhone 15 Pro Max est le produit phare le plus compétitif fabriqué par Apple depuis des années. Grattez ça : l’iPhone 15 Pro Max est le produit phare le plus compétitif jamais conçu par Apple.

Il a finalement rattrapé les produits phares d’Android sur Zoom

Le périscope tétrapristique unique de l’iPhone 15 Pro Max place enfin le produit phare de Cupertino au niveau de la concurrence Android. La conception unique de la lentille comporte un prisme qui fait rebondir la lumière quatre fois selon un angle de 90 degrés avant qu’elle n’atteigne le capteur. Plus la lumière voyage, plus le zoom est grand et Apple a trouvé un moyen d’intégrer un zoom de 120 mm (5x, à partir de la caméra principale) dans le plus petit espace possible.

Le téléobjectif d’Apple possède également la plus grande ouverture à 120 mm avec f/2,8. Pour référence, le téléobjectif 120 mm du Xiaomi 13 Ultra est doté d’un objectif f/3.0, bien que celui-ci ait un capteur beaucoup plus grand.

Il possède la première puce 3 nm au monde

Apple a toujours repoussé les limites des puces pour smartphones. L’A17 Pro des modèles iPhone 15 Pro est la première puce 3 nm au monde que vous puissiez acheter. Il est à la pointe de la technologie avec la configuration grand-petit style unique d’Apple : le processeur a 2 cœurs de performance et 4 cœurs d’efficacité, le GPU est une unité à 6 cœurs avec Ray Tracing.

Enfin un port standard

La transition de l’iPhone vers l’USB-C fait l’objet de rumeurs depuis des années, mais cela semble toujours surréaliste de la voir enfin. Pour la première fois, l’iPhone peut utiliser le câble USB standard de l’industrie, dont tout le monde possède au moins quelques-uns.

Nouveau design intéressant avec des cadres plus fins

Pendant des années, nous avons eu des iPhones brillants, aimantés pour les empreintes digitales, avec des bords inconfortablement nets. Enfin, l’iPhone 15 Pro Max a un bord plus arrondi, une finition en titane brossé et les cadres les plus fins à ce jour.

L’utilisation d’un corps en titane et en alliage d’aluminium signifie que l’iPhone 15 Pro Max pèse 221 g, plutôt gérable, soit moins que le Galaxy S23 Ultra de Samsung.

C’est toujours un iPhone

Ce qui signifie que le 15 Pro Max sera sans doute le téléphone le plus fluide du marché. Il offrira également une autonomie de batterie incroyable, une expérience logicielle iOS robuste, une imagerie complète haut de gamme et la meilleure capture vidéo sur n’importe quel téléphone jamais créé.

Et l’écosystème d’accessoires sera meilleur que n’importe quel autre smartphone.