L’iPhone 15 Pro Max devrait être expédié 3 à 4 semaines plus tard que les autres modèles d’iPhone 15

Selon des rumeurs, Apple serait une fois de plus confronté à des problèmes qui pourraient conduire à une expédition de l’iPhone 15 Pro Max plus tard que les autres modèles de la série iPhone 15, avec un nouveau rapport de 9à5Mac sur la base d’informations provenant d’une note d’analyste inconnue affirmant que l’iPhone 15 Pro Max de 6,7 pouces pourrait être retardé de 3 à 4 semaines.

Selon le rapport, le fournisseur Apple Sony n’est pas en mesure de fournir à temps les capteurs d’image pour l’iPhone 15 Pro Max, ce qui entraîne un retard dans la date d’expédition en octobre. Les nouveaux capteurs d’image sont spécifiquement destinés à l’iPhone 15 Pro Max de 6,7 pouces. À ce stade, on pense donc que seul ce modèle sera confronté à un retard au lancement.

Le rapport fait suite à un rapport du mois dernier affirmait que l’expédition de la série iPhone 15 pourrait être repoussée à octobrespéculant encore une fois que les problèmes d’approvisionnement auraient un impact sur les versions habituelles de septembre pour les nouveaux appareils.

Apple devrait annoncer quatre nouveaux modèles d’iPhone 15 à l’automne, dont un iPhone 15 de 6,1 pouces, un iPhone 15 Plus de 6,7 pouces, un iPhone 15 Pro de 6,1 pouces et un iPhone 15 Plus de 6,7 pouces.

Les quatre 15 modèles seront dotés du Dynamic Island et que 120 Hz ProMotion restera exclusif aux iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max haut de gamme.

Les prochains iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max d’Apple devraient apporter des améliorations substantielles par rapport à la série iPhone 14 de la génération actuelle, bien que pour la première fois, Selon certaines rumeurs, Apple créerait l’une de ses nouvelles fonctionnalités les plus intéressantes, exclusive à l’iPhone 15 Pro Max..

iPhone 15 Pro : tout ce que nous savons jusqu’à présent

L’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max devraient tous deux présenter un design amélioré avec un nouveau châssis plus léger et plus solide, des performances de batterie améliorées, une toute nouvelle option de couleur bleu foncé, des cadres plus fins, la nouvelle puce A17 Bionic d’Apple et une prise en charge. pour l’USB-C, abandonnant le connecteur Lightning propriétaire pour une meilleure connectivité des accessoires.