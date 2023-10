L’iPhone 15 Pro Max coûte à Apple 12 % de plus à fabriquer que l’iPhone 14 Pro Max, selon un rapport

Selon une récente analyse de démontage, le coût de fabrication de l’iPhone 15 Pro Max est environ 12 % plus élevé que celui de son prédécesseur, l’iPhone 14 Pro Max.

Comme le rapporte Nikkeï (via AppleInsider), le coût estimé des composants pour chaque iPhone 15 Pro Max est d’environ 558 $, soit un rapport pièces/coût de 47 %. Notamment, ce chiffre est environ 12 % plus élevé que le coût de production de l’iPhone 14 Pro Max.

L’écran de l’iPhone 15 Pro Max est 10 % plus cher que celui de la version iPhone 14, selon le rapport, tandis que le cadre en titane a augmenté les coûts de 43 %.

La nouvelle puce A17 Pro coûte 27 % de plus que l’A16 Bionic et le téléobjectif est 3,8 fois plus cher que son prédécesseur, selon le rapport.