L’iPhone 15 Pro Max bénéficie d’une heure d’autonomie supplémentaire grâce aux optimisations d’iOS 18

Dans le cadre de son iPhone 16 couverture, Le blogueur chinois Geekerwan a effectué un test de batterie des nouveaux flagships, en comparant tous les modèles d’iPhone 16 à l’iPhone 15 Pro, à l’iPhone 15 Pro Max et à certains flagships Android chinois.

Reflétant les conclusions d’autres testeurs, l’iPhone 16 Pro Max a établi de nouveaux records en matière de longévité de la batterie, dépassant facilement les 10 heures d’autonomie lors de son test. Mais ce qui est peut-être plus intéressant, c’est que le 15 Pro Max a en fait gagné une heure d’autonomie supplémentaire sous iOS 18, par rapport au test effectué sur les mêmes téléphones sous iOS 17. Le 15 Pro a également connu des améliorations proportionnelles…

Bien entendu, tous les tests de batterie sont des tests synthétiques et ne sont pas nécessairement précis par rapport à une utilisation réelle. Il convient toutefois de noter que ce test particulier n’est pas simplement quelque chose de trivial comme la lecture répétée d’une vidéo en streaming.

Le test Geekerwan consiste à utiliser WeChat pour envoyer des SMS, des appels vocaux et vidéo, naviguer sur le Web, utiliser Douyin (TikTok) et jouer au jeu Genshin Impact. Ces activités sont répétées en boucle, de manière séquentielle, jusqu’à ce que la batterie soit épuisée.

Dans ces conditions, iOS 18 a contribué à prolonger l’autonomie des téléphones plus anciens.

L’iPhone 15 Pro a tenu jusqu’à présent 6 heures et 22 minutes. Sous iOS 18, il a tenu 6 heures et 55 minutes. De même, l’iPhone 15 Pro Max est passé de 7 heures et 56 minutes à 9 heures et 2 minutes.

Sur le 15 Pro, cela représente environ une demi-heure de puissance supplémentaire, d’après ces résultats. Sur le 15 Pro Max, cela représente une augmentation de plus d’une heure. Ces gains peuvent être obtenus gratuitement, simplement en mettant à jour votre système d’exploitation.

Pour expliquer cette amélioration spectaculaire, Geekerwan souligne les changements dans la façon dont le planificateur de tâches iOS 18 exploite les cœurs de performance et d’efficacité de la puce A17 Pro.

En bref, il semble qu’iOS 18 attende plus longtemps avant d’augmenter les fréquences de base du processeur. Cela signifie que pour les tâches plus courtes et plus intenses, le système consomme moins d’énergie et consomme moins de batterie.

(Lors de l’événement iPhone de septembre, Apple a reconnu à plusieurs reprises que la « gestion avancée de l’alimentation d’iOS 18 » contribuait à l’autonomie de la batterie de l’iPhone 16. C’est peut-être à cela qu’ils faisaient référence.)

Bien que certains scores de référence puissent être légèrement moins bons en raison de ce changement dans la gestion des ressources, lors d’une utilisation régulière, il ne devrait pas y avoir de différence notable dans les performances du système.

Si vous souhaitez toutefois bénéficier de la meilleure autonomie de batterie, vous devriez envisager de passer à la version iPhone 16 Pro Max. Ce téléphone arrive en tête du classement des tests avec une autonomie de batterie de 10 heures et 23 minutes, soit près d’une heure et demie de plus que l’iPhone Pro Max sous iOS 18. Le 16 Plus atteint également 10 heures, un record du secteur. L’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 s’éteignent à environ 8,5 heures, éclipsant toujours facilement leurs concurrents de la génération précédente.

Regardez la vidéo complète de Geekerwan ici :