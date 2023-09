L’iPhone 15 Pro est doté d’une nouvelle puce A17 Pro fabriquée par Apple

Apple a dévoilé aujourd’hui le nouvel iPhone 15 en grande pompe. Mais il y a aussi une mise à niveau importante du processeur à l’intérieur des 15 Pro et 15 Pro Max.

La nouvelle puce A17 Pro, conçue par Pomme , aura une unité centrale de traitement à six cœurs et une unité de traitement graphique à six cœurs. C’est un cœur GPU de plus que le processeur A16, que l’on trouvait dans les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max de l’année dernière, et dans les iPhone 15 et 15 Plus bas de gamme de cette année.

Le cœur GPU supplémentaire améliorera les performances graphiques, permettant de nouvelles capacités de jeu telles que le lancer de rayons. La technique de rendu permet un éclairage plus réaliste d’une scène pour des éléments tels que les reflets et les ombres.

« Ils ont passé beaucoup de temps à mettre l’accent sur le GPU et c’est très révélateur », a déclaré Ben Bajarin, PDG et analyste principal de Creative Strategies. « Appareil photo, puce, GPU, expérience visuelle, jeux : c’est la prochaine plate-forme qui accompagnera l’iPhone dans les 4 à 5 prochaines années. »

Les graphismes améliorés ont conduit certains créateurs de jeux à créer pour la première fois des versions natives pour iPhone de leurs titres populaires. Le prochain Assassin’s Creed Mirage d’Ubisoft et le remake de Resident Evil 4 de Capcom devraient tous deux arriver sur l’iPhone 15 Pro l’année prochaine.

Les derniers processeurs d’Apple sont également ses premières puces à être fabriquées avec la technologie 3 nanomètres. En tant que nœud semi-conducteur le plus avancé actuellement disponible, il est probablement responsable de la hausse des prix de la nouvelle génération.

Les puces avancées à ce niveau sont presque entièrement fabriquées par une seule entreprise, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, ou TSMC, et Apple est son plus gros client. Cela constitue une source d’inquiétude dans un contexte d’inquiétudes croissantes concernant l’invasion de Taiwan par la Chine.