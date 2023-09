L’iPhone 15 Pro dispose d’un modem Qualcomm et d’un cadre de téléphone réparable : analyse

Pommes L’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max ont un nouveau design de cadre, ce qui pourrait faciliter la réparation des écrans des appareils ou le remplacement de leurs batteries, selon une analyse de démontage par iFixitvendeur de pièces détachées et défenseur de la réparation de gadgets.

Cependant, iFixit donne aux nouveaux téléphones un mauvais score de réparabilité : 4 sur 10. Cela est dû en partie au fait qu’Apple utilise un logiciel pour verrouiller des pièces sur des appareils spécifiques, ce qui rend les réparations indépendantes plus difficiles, voire presque impossibles.

Les iPhone 15 Pro et Pro Max, mis en vente vendredi, ont un nouveau design qui fixe les pièces principales du téléphone à un cadre en aluminium, qui est lié au boîtier en titane que les utilisateurs touchent à l’extérieur, a découvert iFixit. Étant donné que les deux solutions les plus courantes pour les smartphones consistent à remplacer la batterie et l’écran, le nouveau design permet aux réparateurs d’accéder plus facilement à ces pièces.

Apple a souligné le changement dans son annonce de ce mois-ci et a également baissé le prix du remplacement d’une plaque de verre fissurée à 149 $ ou 169 $, contre 499 $ ou 549 $ sur les modèles Pro de l’année dernière. Les réparations d’écran restent au même prix, 329 $ ou 379 $, selon la taille de l’écran. Le modèle grand public de l’iPhone 14 de l’année dernière – et non le Pro le plus cher – avait également un design avec une vitre arrière amovible.

L’analyse d’iFixit a également souligné que les iPhones d’Apple utilisent un modem Qualcomm X70 pour se connecter aux opérateurs de téléphonie mobile, après que Qualcomm a annoncé plus tôt ce mois-ci qu’il fournirait à Apple des puces de modem jusqu’en 2026.

Cependant, iFixit, un ardent défenseur du mouvement en faveur du droit à la réparation, a déclaré que de nombreuses pièces de l’iPhone, notamment le capteur Face ID du téléphone, la caméra Lidar et la bobine de chargement sans fil, ne sont pas remplaçables sans utiliser un outil de configuration officiel d’Apple pour les authentifier.

« Le couplage des pièces dans ces modèles va au-delà de la simple compatibilité mécanique, nécessitant une authentification et un couplage via l’outil de configuration système d’Apple, limitant davantage les remplacements authentiques à ceux approuvés par Apple et ayant un impact considérable sur les entreprises de réparation indépendantes et le problème primordial des déchets électroniques », a écrit iFixit dans un article de blog.

Plus tôt cette année, Apple a soutenu un projet de loi sur le droit à la réparation en Californie, adopté en septembre. Elle oblige les fabricants comme Apple à mettre à disposition des utilisateurs des outils de location, des guides de réparation et des pièces autorisées pour réparer les appareils à domicile. En 2022, Apple introduit la réparation en libre-service, qui permet aux ateliers de réparation et aux utilisateurs finaux de louer des outils de réparation de niveau professionnel et d’acheter des pièces de rechange auprès d’Apple.

Le mouvement pour le droit à la réparation est étroitement associé au mouvement environnemental, car réparer les gadgets et prolonger leur durée de vie contribue à les empêcher de se retrouver dans les décharges. Les annonces de produits Apple plus tôt ce mois-ci ont fortement mis l’accent sur le travail environnemental de l’entreprise, y compris la commercialisation des modèles de son Apple Watch Series 9. comme neutre en carbone. Les représentants d’Apple n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC.