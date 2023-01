L’iPhone 15 Pro devrait adopter le Wi-Fi 6E

Selon les rumeurs, Apple adopterait la norme Wi-Fi 6E sur les prochains iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max, avec un document de production divulgué de Inconnuz21 (@URedditor) confirmant apparemment que la série standard d’iPhone 15 continuera à utiliser le Wi-Fi 6, comme l’iPhone 11 et les versions plus récentes.

Le Wi-Fi 6E utilise la bande sans fil 6 GHz pour des vitesses plus rapides et des latences plus faibles par rapport au Wi-Fi 6 et aux versions antérieures. Actuellement, la prise en charge du Wi-Fi 6E a été introduite par Apple avec le M2 iPad Pro, les nouveaux modèles Mac mini et MacBook Pro mis à jour, la série iPhone 15 Pro devant être le premier iPhone à adopter la nouvelle norme.

La fuite, via MacRumeursdécrit les changements de conception de l’antenne entre le ‌iPhone 14 Pro‌ et le ‌iPhone 15‌ Pro, le bailleur fournissant prétendument “une documentation supplémentaire indiquant que le Wi-Fi 6E sera une fonctionnalité Pro uniquement”.