L’iPhone 15 Pro aura les mêmes capacités de stockage que l’iPhone 14 Pro, selon un rapport

Les prochains iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max d’Apple seront disponibles dans les mêmes capacités de stockage de 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To que l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max, selon un rapport d’un cabinet de recherche taïwanais. Force de tendance.

Le rapport (via MacRumeurs) réitère bon nombre des rumeurs populaires sur la prochaine gamme Pro-seriesy compris un tout nouveau design de châssis en titane, un chargement USB-C, un nouvel objectif périscope pour le plus grand iPhone 14 Pro Max de 6,7 pouces et un prix plus élevé.

Apple s’apprête à annoncer les nouveaux modèles mardi lors de son événement spécial très attendu « Wonderlust ».qui devrait également voir la société de Cupertino dévoiler l’Apple Watch Series 9 et une nouvelle Apple Watch Ultra améliorée.