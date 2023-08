L’iPhone 15 prendra en charge des vitesses de chargement plus rapides, selon les rumeurs

Apple devrait dévoiler l’iPhone 15 en septembre, et à mesure que nous nous rapprochons de cette date, de plus en plus de rumeurs circulent sur les fonctionnalités et les changements qui pourraient accompagner le prochain iPhone d’Apple. Un nouveau rapport indique que certains téléphones de la gamme iPhone 15 prendront en charge des vitesses de chargement plus rapides, grâce à la connectivité USB-C.

Cette nouvelle option de connectivité prendra en charge la charge jusqu’à 35 watts sur au moins certains des prochains modèles d’iPhone 15 d’Apple, selon un rapport Jeudi de 9to5Mac, qui citait des sources anonymes de l’industrie.

Une puissance plus élevée signifie généralement une charge plus rapide. Apple affirme que la série iPhone 14 prend en charge une charge rapide filaire de 20 watts qui peut recharger votre iPhone jusqu’à 50 % en 30 minutes environ.

Le prochain iPhone 15 d’Apple aurait un port USB-C au lieu du connecteur Lightning, ce qui pourrait permettre un chargement plus rapide. L’année dernière, Apple a confirmé qu’elle se conformerait au mandat de l’Union européenne selon lequel les nouveaux téléphones fonctionneraient avec un câble USB-C commun d’ici 2024. Cependant, nous ne savons pas exactement comment ni quand Apple entreprendra ce changement. Il est possible que seuls certains modèles de la gamme iPhone 15 passent à l’USB-C, ou que le changement ne concerne que les iPhones vendus en Europe.

Des vitesses de chargement accrues seraient probablement les bienvenues, mais les iPhones seraient toujours en retard sur ce qui est proposé par certains concurrents d’Apple. Les Galaxy S23 Plus et S23 Ultra de Samsung prennent en charge une charge rapide de 45 watts, et le Lenovo ThinkPhone prend en charge une charge rapide de 68 watts, l’une des options les plus rapides disponibles aux États-Unis. En dehors des États-Unis, le Xiaomi 13 Pro prend en charge une charge de 120 watts, ce qui signifie que sa batterie de 4 820 mAh peut être complètement chargée en 20 minutes environ.

Apple n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Pour en savoir plus sur Apple, consultez la liste de CNET des meilleurs chargeurs rapides pour iPhone 14 et découvrez quoi faire si votre iPhone se charge lentement.