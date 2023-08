L’iPhone 15 haut de gamme pourrait se recharger à une vitesse rapide de 35 watts via USB-C

L’iPhone 15 n’est qu’à un mois, et le moulin à rumeurs est tourne à plein régime avant son date d’annonce prévue. Les dernières nouvelles à tomber le pipeline de chuchotements affirme que la dernière itération d’Apple de son smartphone sera prend en charge la charge filaire jusqu’à 35 watts, plus rapide que le modèle actuel . Maintenant, ce n’est pas 1,21 gigawatts pour faire flipper Doc Brown, mais avec le possible passer aux câbles USB-C pour la première fois, Apple pourrait insister sur le fait que les utilisateurs branchent les propres câbles propriétaires de l’entreprise pour se débrouiller le plus de jus possible.

Selon 9to5Mac sur la base de sources industrielles anonymes, certains des nouveaux modèles d’iPhone 15 permettront de charger jusqu’à 35 W. Comparez cette vitesse au courant iPhone 14 20W et 27W de l’iPhone 14 Pro, c’est une mise à niveau petite mais importante. À titre de comparaison, le Google Pixel 7 prend en charge la charge filaire rapide à 20 W, et le Pixel 7 Pro plafonne à 23W. Pour atteindre ces vitesses, vous devrez probablement utiliser une sortie de 30 W.

Pendant ce temps la norme Galaxy S23 de Samsung prend en charge la charge filaire de 25 W, tandis que le S23 Ultra peut obtenir jusqu’à 45 W. Pour atteindre cette vitesse, les utilisateurs doivent dépenser encore plus d’argent sur un adaptateur mural plus grand.

Apple a son propre adaptateur de charge double USB-C de 35 W, de sorte que les nouveaux iPhones devraient pouvoir atteindre des vitesses de charge maximales sur la porte. Le L’iPhone 15 devrait être le premier iPhone à passer à l’USB-C pour se conformer aux réglementations de l’Union européenne . Avec cela, il y a une assez grosse mise en garde car les rumeurs suggèrent que le port nécessitera une certification MFi, et que tout les câbles qui ne sont pas de marque Apple verront leur charge et leur transfert de données limités. Cela peut être un moyen pour Apple d’inciter les clients à dépenser plus d’argent sur ses propres adaptateurs de prise propriétaires. La société n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Noté analyste de la chaîne d’approvisionnement Apple Ming-Chi Kuo signalé plus tôt cette année, Apple augmentait le nombre total de livraisons de son adaptateur secteur USB-C 20 W. Cela pourrait signifier que les iPhones normaux s’en tiendront à des vitesses de chargement plus lentes, tandis que les versions Pro ou « Ultra » à venir verront des vitesses accrues.

Maintenant, cela ne veut pas dire que les vitesses de charge importent trop, à moins que vous n’utilisiez beaucoup un téléphone pendant la journée. Bien qu’Apple n’ait jamais vraiment détaillé la taille de sa batterie mAh, l’iPhone 14 Pro est annoncé pour durer 20 heures avec une lecture vidéo constante. À moins que vous ne capturiez des vidéos pendant des heures, vous pouvez vous attendre à ce que l’appareil dure au moins 24 heures complètes avant d’avoir besoin d’être rechargé. La plupart des utilisateurs qui se branchent lorsqu’ils s’endorment ne remarqueront même jamais de différence dans les vitesses de charge.

D’autres entreprises comme Vrai moi ou Oppo ont essayé d’annoncer des vitesses de charge ultra-rapides de 10 ou 15 minutes, mais cela nécessite une unité murale massive et coûteuse qui n’est tout simplement pas pratique pour la grande majorité des utilisateurs. Dans le monde concurrentiel des smartphones, les vitesses de charge ne sont pas la même considération que la taille de la batterie, la puissance de traitement ou le confort, mais comme Apple expériences une pénurie de demande de nouveaux iPhonetout ce que l’entreprise peut utiliser pour annoncer le nouvel iPhone 15 au-dessus de la concurrence est un jeu équitable.