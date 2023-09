L’iPhone 15 et l’iPhone 15 Pro incluront la nouvelle puce ultra large bande « U2 »

Apple introduira une puce ultra large bande de deuxième génération dans la série iPhone 15, selon Mark Gurman de Bloomberg vendredi.

Dans un rapport décrivant ses attentes concernant le prochain événement spécial « Wonderlust » d’Apple mardi, Gurman dit qu’il s’attend à ce que les nouveaux appareils améliorent leurs capacités de localisation grâce à la première itération de la puce U1 d’origine d’Apple, lancée pour la première fois avec l’iPhone 11 Pro en 2019.

Gurman affirme que les quatre modèles de la série iPhone 15 incluront la puce « U2 », qui améliorera le suivi de localisation précis, comme celui utilisé pour se connecter à AirTag et à d’autres accessoires via l’application Find My.

Les prochains iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max d’Apple devraient apporter des améliorations substantielles par rapport à la série iPhone 14 de la génération actuelle.

L’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max devraient tous deux présenter un design amélioré avec un nouveau châssis plus léger et plus solide, des performances de batterie améliorées, une toute nouvelle option de couleur bleu foncé, des cadres plus fins, la nouvelle puce A17 Bionic d’Apple et une prise en charge. pour USB-C, abandon du connecteur Lightning propriétaire pour une meilleure connectivité des accessoires