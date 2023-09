L’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus survivent au test de pliage qui a brisé l’iPhone 15 Pro Max

Lorsqu’il ne surchauffe pas, l’iPhone 15 Pro Max échoue aux tests de pliage – comme celui réalisé la semaine dernière par Zack de la chaîne YouTube JerryRigTout. C’est tout un spectacle de voir comment la vitre arrière se brise lorsque le téléphone est plié, et gardez à l’esprit qu’il s’agit du premier iPhone à échouer à un tel test. Rappelons-nous :

Aujourd’hui, il est temps de voir si l’iPhone 15 vanille, qui possède toujours un cadre en aluminium, contrairement au titane sophistiqué du Pro Max, connaîtra le même sort ou non. Alerte spoiler : non. Regardez par vous-même le test de durabilité complet et voyez :

Comme d’habitude, tout commence par un test de rayures sur l’écran. Le Ceramic Shield d’Apple est un peu plus résistant aux rayures que le Gorilla Glass utilisé par la plupart des téléphones Android, mais il se raye toujours au niveau 6 sur l’échelle de dureté de Mohs et présente des rainures plus profondes au niveau 7. C’est juste que les marques ne sont pas aussi prononcé comme sur les autres téléphones.

Le test de pliage est survécu avec brio par ce modèle, contrairement à son parent beaucoup plus cher. Il en va de même pour l’iPhone 15 Plus, qui est également testé à la fin.

Nous sommes actuellement occupés à travailler sur nos analyses complètes et approfondies pour les quatre nouveaux iPhones, alors restez à l’écoute : le premier arrive très, très bientôt.