L’iPhone 15 est littéralement l’un des gadgets les plus populaires de l’année

Bien avant que l’iPhone 15 n’arrive sur le marché, des inquiétudes ont été soulevées concernant le nouveau cadre en titane et le processeur A17 qui le faisaient chauffer. Après sa sortie, certains utilisateurs ont martelé Apple en se plaignant que le nouvel iPhone 15 Pro devenait chaud, vraiment chaud. Sommes-nous confrontés à un désastre en matière de contrôle qualité ou simplement à un ralentisseur sur la voie de l’adoption ?

L’USB-C arrive-t-il enfin sur iPhone ?

Certains utilisateurs posté des vidéos montrant comment l’iPhone 15 Pro a atteint des températures d’environ 42 degrés Celsius, ou 107 degrés Fahrenheit. D’autres utilisateurs ont pris Forums d’assistance d’Apple et Reddit pour (parfois avec effronterie) se plaignent de leurs iPhones brûlants. Certains se sont plaints que les téléphones deviennent chauds lors du chargement, tandis que d’autres ont déclaré que cela était particulièrement évident lorsque jouer à de gros jeux AAA comme GenshinImpact. D’autres se sont plaints que cela se produisait alors que le téléphone n’était même pas utilisé. Comme la plupart des téléphones sous iOS et Android, l’appareil peut perturber le chargement ou même s’éteindre complètement lorsqu’il reconnaît qu’il fait trop chaud.

Aamir Siddiqui d’Android Authority noté son iPhone 15 est devenu chaud sur le côté droit du téléphone après un certain temps d’utilisation du téléphone, même si l’appareil n’était pas branché ou ne diffusait pas de vidéo de haute qualité.

Cela étant dit, il existe de nombreux autres utilisateurs (dont Gizmodo dans notre test de l’iPhone 15 Pro) qui n’ont pas connu de problèmes de chaleur hors norme. Bien que tout cet épisode aurait pu être un feu de paille avant qu’Apple ne publie une sorte de patch en direct, Le journal de Wall Street et le gourou Apple de Bloomberg, Mark Gurman pesé.

Ming-Chi Kuo, analyste de la chaîne d’approvisionnement d’Apple, souvent référencé, a partagé une article de blog où il a affirmé que les problèmes de surchauffe n’étaient pas liés à la puce 3 nm conçue par TSMC. Au lieu de cela, il a déclaré que le problème était plus probablement dû à des « compromis » dans la conception de l’appareil visant à réduire son poids, notamment le nouveau cadre en titane qui ne dissipe pas la chaleur aussi bien que l’ancien acier inoxydable. Certains ont suggéré d’utiliser un étui sur le téléphone pour éviter d’avoir les mains chaudes pendant l’utilisation. Ce dernier point devrait être évident, mais il y a encore des gens qui insistent pour ne pas utiliser d’étui.

Les iPhones, et vraiment n’importe quel téléphone, peuvent devenir très chauds lors d’une charge rapide ou lors du transfert de données pendant la configuration, car cela peut consommer beaucoup de puissance de traitement. Cette explication ne peut pas expliquer toutes les plaintes des utilisateurs, mais avec tout ce buzz, il est difficile d’évaluer dans quelle mesure cela peut être imputé à la nouvelle architecture de l’iPhone et dans quelle mesure les utilisateurs poussent simplement leur nouveau téléphone à la limite, surtout quand Apple était soulignant les performances de jeu du nouveau téléphone avec cette puce A17 tant vantée.

Kuo a mentionné qu’Apple pourrait publier une sorte de correctif qui réduirait sa charge de traitement. La possibilité d’effectuer certains ajustements OTA sans limiter ouvertement les performances du téléphone est une autre question pour l’avenir.

Nous avons contacté Apple pour obtenir des commentaires, mais nous n’avons reçu aucune réponse officielle. Bloomberg a rapporté que l’équipe d’assistance technique d’Apple répondait à des questions concernant la surchauffe et qu’elle orientait les clients vers un ancienne page d’assistance qui mentionne que le téléphone peut devenir un peu chaud pendant le chargement sans fil, lors de l’installation ou lors de la restauration à partir d’une sauvegarde. En effet, Apple affirme que les utilisateurs pourraient être confrontés à une forte chaleur lorsqu’ils sortent leur nouveau téléphone pour la première fois.

Il est toujours possible qu’Apple ait manqué quelque chose lors du développement et des tests, mais il est plus que probable qu’Apple savait à quel point son plus gros appareil phare de l’année pourrait devenir chaud. Nous n’aurons probablement pas à attendre longtemps avant qu’Apple publie une mise à jour.

Certains ont même émis l’hypothèse que les problèmes de chauffage pourraient avoir un impact sur les ventes. Cependant, pour le moment, Apple n’a pas grand-chose à craindre. Les premières indications indiquent que les ventes sont aussi fortes qu’Apple repoussé les dates d’expédition des iPhone 15 Pro et Pro Max en octobre et novembre. Si vous pensez que le brouhaha du chauffage va faire baisser les prix des ventes d’occasion, vous devriez également y réfléchir à deux fois. Les scalpers n’avaient probablement pas beaucoup d’inquiétudes concernant la chaleur. Société de cybersécurité Kasada signalé Mercredi, les robots étaient présents en force pendant tout le processus de précommande de l’iPhone.

Pour être clair, Kasada rend compte de l’activité des robots car il vend des logiciels pour vaincre les scalpers, mais cela pourrait être une autre interprétation de ce qui s’est passé avec la PlayStation 5. Au cours des deux dernières années, les robots ont fait l’achat de la dernière console de Sony. c’est encore plus compliqué. Il a fallu près de trois ans pour que la PS5 soit véritablement accélérer la production pour une nouvelle période de fêtes. Dans le cas de l’iPhone, si vous êtes vraiment préoccupé par la chaleur, vous pouvez simplement attendre encore un an pour voir si Apple peut résoudre tous les problèmes.