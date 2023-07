L’iPhone 15 entrera en production en août

Apple commencera la production de masse de l’iPhone 15 et de l’iPhone 15 Pro en août, selon Jeff Pu, analyste de Haitong Intl Tech Research, qui rapporte qu’Apple vise à produire plus de 80 millions d’unités au cours du second semestre.

La perspicacité (partagée par 9to5Mac) suggère qu’Apple anticipe une forte demande pour la nouvelle série d’iPhone, avec une augmentation de la production de 12% par rapport à l’iPhone 14 l’année dernière.

Apple devrait annoncer quatre nouveaux modèles d’iPhone 15 à l’automne, dont un iPhone 15 de 6,1 pouces, un iPhone 15 Plus de 6,7 pouces, un iPhone 15 Pro de 6,1 pouces et un iPhone 15 Plus de 6,7 pouces.

Les quatre 15 modèles seront dotés de l’île dynamique et que 120 Hz ProMotion restera exclusif aux iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max haut de gamme.

Jusqu’à récemment, la rumeur disait qu’Apple pourrait adopter une nouvelle conception de bouton à semi-conducteurs pour l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max, qui verrait les nouveaux modèles abandonnez les boutons physiques de volume et d’alimentation trouvé sur les appareils de la génération actuelle pour un nouveau bouton à semi-conducteur unique non mobile qui simulera la sensation des boutons physiques via un logiciel, bien qu’il soit maintenant entendu que ces plans ont été abandonnés.

Selon les rumeurs, les nouveaux appareils remplaceraient le connecteur Lighting par USB-C, bien que selon une rumeur, Apple limitera probablement les vitesses de transfert USB-C rapides vers les modèles ‌iPhone 15‌ Pro haut de gamme et non vers les iPhone 15 et iPhone 15 Plus classiques.