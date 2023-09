L’iPhone 15 d’Apple est lancé en Chine et les gens affluent dans les magasins

Apple a commencé à livrer l’iPhone 15 vendredi après le début des précommandes le 15 septembre. La sortie de cette année intervient alors que le géant des smartphones est confronté à des vents contraires économiques et politiques sur son troisième plus grand marché.

Un homme, du nom de Zhao, a déclaré qu’il voulait acheter le nouveau téléphone de Huawei, mais qu’il s’est vendu au moment où il a essayé de l’acheter en ligne. « Comme je ne pouvais pas me procurer le Mate 60, j’ai décidé de me procurer le nouvel iPhone à la place », a-t-il déclaré en mandarin, traduit par CNBC. « Je ne pense pas qu’il y ait une grande différence. »

« Je ne pense pas qu’il soit patriotique d’acquérir une marque ou une autre. Huawei et Apple ne paient-ils pas tous les deux des impôts à la Chine ? Apple paie probablement plus », a-t-il déclaré. Zhao a déclaré qu’il prévoyait de passer de son appareil Huawei à l’achat de l’iPhone 15 Pro Max, dont le prix catalogue est de 9 999 yuans (1 370 dollars).

Zhao a refusé de partager son prénom en raison du caractère sensible du sujet. Il était le 10ème dans la file d’attente au magasin Apple de Sanlitun, à Pékin, et a déclaré qu’il était arrivé à 6h30 du matin. La première personne en file d’attente, qui a également requis l’anonymat, a déclaré qu’il était arrivé à 1h du matin.

Les préventes d’iPhone 15 d’Apple en Chine témoignent d’une demande robuste. Plus tôt cette semaine, des vérifications CNBC des sites d’achat en ligne JD.com et Tmall d’Alibaba ont montré que les iPhone 15 Pro et Pro Max les plus chers étaient essentiellement épuisés, avec des délais de livraison d’environ un mois ou plus.

« Sur la base des résultats actuels des précommandes, nous constatons qu’Apple sera toujours résilient dans ses ventes, même s’il est confronté à des défis tels que les nouveaux produits de Huawei et l’absence du buzz habituel sur les réseaux sociaux chinois », a déclaré Will Wong, chercheur principal. chez IDC, une société d’études de marché.

« Nous prévoyons une croissance annuelle de 5 à 6 % pour les expéditions globales d’Apple » en Chine au second semestre de cette année, a-t-il déclaré. Cependant, il a noté que les résultats des précommandes ne représentent pas nécessairement le chiffre des ventes finales et que l’année dernière, la Chine était toujours aux prises avec le Covid-19.